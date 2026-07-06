/भोपाल के सतगढ़ी में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर; CM मोहन यादव ने किया स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, 15000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत@2047 के संकल्प की पूर्ति में मध्य प्रदेश भी विकास के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. भोपाल में पहली बार जीआईएस जैसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद मिला. जीआईएस 2025 में आए 30 लाख करोड़ से अधिक निवेश को देखकर विरोधियों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं. इस आयोजन में देश-दुनिया के बड़े उद्योगपति और औद्योगिक घराने शामिल हुए. राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बलबूते आज 30 लाख करोड़ के निवेश में से 10 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आ चुका है. प्रदेश में पहली बार 30 प्रतिशत निवेश धरातल पर आने का नया कीर्तिमान बना है. किसान कल्याण वर्ष में जनवरी से लेकर अब तक निवेशकों के साथ 86 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं. प्रदेशभर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में ही 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की बहनों को भी हर महीने सौगात मिल रही है. अब तक मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना में राज्य सरकार 50 हजार करोड़ से अधिक राशि लाड़ली बहनों को दे चुकी है. अब बहनें रोजगार आधारित उद्योगों में काम करेंगी तो उन्हें 5000 रुपए अलग से दिया मिलेगा.