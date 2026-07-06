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भोपाल के सतगढ़ी में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर; CM मोहन यादव ने किया स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, 15000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 जुलाई को राजधानी भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन किया. सीएम मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत@2047 के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश भी विकास के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 06, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:23 PM IST
भोपाल के सतगढ़ी में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर; CM मोहन यादव ने किया स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, 15000 युवाओं को मिलेगा रोजगार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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