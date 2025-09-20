देश की सबसे बड़ी कंपनी का भोपाल में ऑफिस बंद, 1000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट नहीं

TCS Bhopal Office Closed: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानि टीसीएस का भोपाल में ऑफिस बंद होने की खबरों से कई लोगों में काफी चिंता देखने को मिल रही है. बताया जा रहा है कि यह कंपनी भोपाल में अपना ऑफिस बंद करने जा रही है. लगभग 1 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है. ऐसे में टीसीएस कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. उसमें इन सभी बातों को खारिज कर दिया है.

टीसीएस कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग शहरों में इंफ्रासट्रक्चर को लेकर छानबीन करते हैं. इसी प्रक्रिया के तहत भोपाल का ऑफिस बंद करके इंदौर शिफ्ट किया गया है. कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया माध्यम से किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. नौकरी जाने की खबरें फैल रही हैं, बिल्कुल निराधार हैं.

कई कर्मचारियों को नोटिस

वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, कि भोपाल में टीसीएस का ऑफिस बंद होने से लगभग 1 हजार कर्मचारियों की नौकरी पर प्रभाव पड़ सकता है. इसमें कई कर्मचारियों को तो ट्रांसफर का नोटिस भी मिला है. इस मामले पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी टीसीएस कंपनी के सीईओ को पत्र लिखकर इस फैसले पर विचार करने के लिए कहा था.

इंदौर में वर्ल्ड क्लास कैंपस

इस पूरे मामले पर टीसीएस कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इंदौर में उसका वर्ल्ड क्लास कैंपस पहले से ही बनाया गया है, जहां पर 10 हजार से ज्यादा प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं. आने वाले समय में इस कैंपस को और विस्तार दिया जाएगा. इस बात से पता चला कि टीसीएस के कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सभी कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित हैं. लेकिन यह स्थित यह भी है कि देश के टियर-2 में बड़ी आई कंपनियों को टिके रहने में अभी भी चुनौतियां हैं.

