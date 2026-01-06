सबसे बड़े ट्रामा सेंटर से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक...एम्स दिल्ली के तर्ज पर भोपाल एम्स का विस्तार; मरीजों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं

Bhopal Trauma Center: एम्स दिल्ली के तर्ज पर भोपाल में देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बनाने की तैयारी है. इसके लिए सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई है. 1 हजार करोड़ की इस योजना में एयर ऐंबुलेंस के लिए हैलिपैड और बड़े स्तर पर कैंसर सेंटर बनाने की योजना है.

एम्स भोपाल का विस्तार

लगभग 1 हजार करोड़ में एम्स भोपाल के विस्तार की योजना है. इसमें लगभग 200 बेड का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा. जहां ना सिर्फ भोपाल बल्कि देश के अलग-अलग कोने से मरीज अपना इलाज करवाने आ सकेंगे. इसके अलावा 295 करोड़ रुपये और 150 बेड सहित देश का दूसरा सबसे बड़ा 'लेवल-1 अपेक्स ट्रामा सेंटर' भी भोपाल में ही तैयार करने की योजना है.

रोबोटिक सर्जरी से होगा इलाज

इस योजना के तहत मरीजों को रोबोटिक सर्जरी का भी लाभ मिलेगा. एम्स भोपाल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को दुनिया की सबसे एडवांस रोबोटिक सिस्टम'द विंची रोबोट 4.0'से लैस किया जाएगा. अगर ये योजना सफल होती है तो एम्स भोपाल सेंट्रल इंडिया का पहला सरकारी संस्थान बनेगा जहां रोबोटिक सिस्टम कैंसर और ट्यूमर जैसे ऑपरेशन सफल हो पाएंगे.

इन्हें भी मिलेगा लाभ

इन सारी सुविधाओं के अलावा गर्भवती महिलाएं के लिए भी विशेष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. एम्स भोपाल में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. 2024 में मरीजों की संख्या 85 हजार रही है जिसमें केवल कैंसर मरीजों की संख्या 36 हजार देखने को मिली है. इस परियोजना को कागज से निकालकर जमीन पर लाने के लिए बजट स्वीकृति जरूरी है जिसके बाद परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा.

