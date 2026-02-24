‘मुझे बोलने नहीं दिया…’, भोपाल की किसान महाचौपाल में बोले राहुल गांधी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी रखी बात

Rahul Gandhi Bhopal Visit: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में एक किसान महाचौपाल आयोजित की है. जहां कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हए लोकसभा के नेता विपक्ष के अधिकारों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 'हिंदुस्तान में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है. आगे कहा कि मैने स्पीच शुरू की, तो मुझे रोका गया. उन्होंने कहा कि फिर शुरू की, फिर रोका गया. राहुल गांधी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया.

किसान महाचौपाल के दौरान राहुल गांधी ने संसद में उठाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 'मैंने नरवाड़े जी की बात उठाई, उन्होंने किताब में साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ को फोन किया. पूछा कि, मेरा ऑर्डर क्या है? उन्होंने जवाब नहीं दिया. फिर अजीत डोभाल को फोन किया. उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद जयशंकर को फोन किया. कोई जवाब नहीं मिला.

'मुझे बोलने नहीं दिया गया'

राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने पीएम को फोन किया. पीएम ने उनसे बात नहीं की. वो छिप गए अपने कमरे में और रक्षामंत्री से कहते हैं, कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझें वो करें. आर्मी चीफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने पीएम ने अकेला छोड़ दिया. मैं संसद में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया. नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और शाह खड़े हो गए. मुझे बोलने नहीं दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेड डील पर क्या कहा ?

इसके अलावा, महाचौपाल में राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर भी सरकार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती है, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, सोया, कपास, भुट्टा भारत में बेच पाएं. हिंदुस्तान का कोई किसान और नेता नहीं चाहता. चार महीने चर्चा बंद पड़ी थी. मैंने भाषण दिया. उसमें मैं सिर्फ नरवणे की बात नहीं कहना चाहता था. दो-तीन चीजें और कहने वाला था. मेरा भाषण खत्म होते ही पीएम गए और बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन लगाया. ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के पीएम ने मुझे फोन किया. कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!