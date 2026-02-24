Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121220
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

‘मुझे बोलने नहीं दिया…’, भोपाल की किसान महाचौपाल में बोले राहुल गांधी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी रखी बात

India US Trade Deal Protest: भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी अपनी बात रखी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Gandhi Bhopal Visit
Rahul Gandhi Bhopal Visit

Rahul Gandhi Bhopal Visit: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में एक किसान महाचौपाल आयोजित की है. जहां कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हए लोकसभा के नेता विपक्ष के अधिकारों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 'हिंदुस्तान में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है. आगे कहा कि मैने स्पीच शुरू की, तो मुझे रोका गया. उन्होंने कहा कि फिर शुरू की, फिर रोका गया. राहुल गांधी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया.

किसान महाचौपाल के दौरान राहुल गांधी ने संसद में उठाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 'मैंने नरवाड़े जी की बात उठाई, उन्होंने किताब में साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ को फोन किया. पूछा कि, मेरा ऑर्डर क्या है? उन्होंने जवाब नहीं दिया. फिर अजीत डोभाल को फोन किया. उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद जयशंकर को फोन किया. कोई जवाब नहीं मिला.

'मुझे बोलने नहीं दिया गया'
राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने पीएम को फोन किया. पीएम ने उनसे बात नहीं की. वो छिप गए अपने कमरे में और रक्षामंत्री से कहते हैं, कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझें वो करें. आर्मी चीफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने पीएम ने अकेला छोड़ दिया. मैं संसद में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया. नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और शाह खड़े हो गए. मुझे बोलने नहीं दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेड डील पर क्या कहा ?
इसके अलावा, महाचौपाल में राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर भी सरकार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती है, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, सोया, कपास, भुट्टा भारत में बेच पाएं. हिंदुस्तान का कोई किसान और नेता नहीं चाहता. चार महीने चर्चा बंद पड़ी थी. मैंने भाषण दिया. उसमें मैं सिर्फ नरवणे की बात नहीं कहना चाहता था. दो-तीन चीजें और कहने वाला था. मेरा भाषण खत्म होते ही पीएम गए और बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन लगाया. ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के पीएम ने मुझे फोन किया. कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
‘मुझे बोलने नहीं दिया…’, भोपाल की किसान महाचौपाल में बोले राहुल गांधी
Chhattisgarh Budget 2026
महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर बंपर छूट, बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर को मिले नए पंख, इन शहरों के एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत
Mohan Yadav
कल सदन में घोषणा, आज कैबिनेट की मंजूरी.. मोहन यादव बोले-जो कहते हैं, करके दिखाते हैं
indore news
लाखों की सर्जरी अब फ्री...MP में पहली बार इस सरकारी अस्पताल में खुला मोटापा क्लीनिक
Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान
chhattisgarh news
SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब
Bhilai News in Hindi
कमर टूटी, लेकिन नहीं टूटा हौसला! स्ट्रेचर पर लेटकर 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे अमन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में होली पर शराब बिक्री पर रोक! सरकार ने बदला फैसला, बंद रहेंगी दुकानें
bhopal news
751 करोड़ खर्च, फिर भी 31 km से सिमटकर 9 km रह गया भोपाल का बड़ा तालाब, सांसद नाराज