टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की हकदार थी टीम इंडिया... CM मोहन यादव ने बताई इसके पीछे की वजह

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ हैं.  वे वर्ल्ड चैम्पियन की तरह ही खेले, एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम के भाव के साथ खेलते हुए खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल होते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 09, 2026, 04:03 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की हकदार थी टीम इंडिया... CM मोहन यादव ने बताई इसके पीछे की वजह

Mohan Yadav on Team india Win: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबला जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम और समस्त राष्ट्रवासियों को बधाई दी है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने मैच देखने के बाद मैच के विजयी क्षण में उल्लास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस विजय का हकदार था. बता दे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया.

CM मोहन यादव ने बताई- टीम इंडिया क्यों थी विजय का हकदार?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ हैं.  वे वर्ल्ड चैम्पियन की तरह ही खेले, एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम के भाव के साथ खेलते हुए खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल होते हैं. वर्ष 2024 में लगभग 2 वर्ष पहले भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर वर्ल्ड कप जीता था. अब न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने क्रिकेट के इतिहास में पुनः गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया है. यह बहुत हर्ष और गर्व का क्षण है.

दर्शकों के राष्ट्र प्रेम और प्रोत्साहन भी बेमिसाल: मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों ने भी जिस राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है वो बेमिसाल है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को भी श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए हार्दिक बधाई दी है. डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंडया, अर्शदीप, किशन और संजय सैमसन  और टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छे खेल के साथ सूझबूझ का परिचय दिया है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट सहित सभी खेलों और खिलाड़ियों का हौसला निरंतर बढ़ाया है. भारत के जांबाज, प्रतिभाशाली और राष्ट्र का मान बढ़ाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को पूरा राष्ट्र बधाई दे रहा है.

भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब पर किया कब्जा

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया है. टीम इंडिया ने इससे पहले साल 2024 में भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. अहमदाबाद में रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर खिताब पर कब्जा किया. टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 255 रनों का स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड की टीम को 19 ओवर में 159 के स्कोर पर समेट दिया.

Mohan Yadav

