1 जनवरी से MP में बदलेगी 26 ट्रेनों की टाइमिंग, जानिए कैसा होगा नया शेड्यूल

Bhopal Railway Station: भोपाल रेलवे मंडल की 26 ट्रेनों की टाइमिंग 1 जनवरी 2026 से बदलने वाली है. नए साल के पहले दिन से ही भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों की टाइमिंग बदली जाएगी. जिसका शेड्यूल रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है. ऐसे में यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत ट्रेनों का स्टेट्स देखकर ही करें. क्योंकि कई ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय से लेट चलेगी. जिसमें कुछ ट्रेनें लोकल हैं, जबकि कुछ ट्रेनें लंबी दूरी की बताई जा रही हैं.

लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल

भोपाल से चलने वाली ट्रेनों में कई ट्रेनें लेट होगी, इसके अलावा रीवा, ग्वालियर, बिलासपुर, बीना, कोटा, दिल्ली, दरभंगा, जोधपुर, जयपुर, पटना, कन्याकुमारी और प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों की टाइमिंग भारतीय रेलवे ने बदल दी है. भोपाल के तीनों स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में करीब 10 से 15 मिनट का बदलाव किया गया है. 1 जनवरी से बदल रही यह समय सारिणी भोपाल स्टेशनों पर भी जारी कर दी है, जबकि आईआरसीटीसी पर भी जारी कर दी गई है. कुछ ट्रेनों की स्पीडिंग अप भी की गई है. रेलवे की तरफ से भी ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है.

इन ट्रेनों की टाइमिंग बदली

भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14814 भोपाल स्टेशन से शाम 4 बजकर 55 मिनट की जगह अब 4 बजकर 40 मिनट पर चलेगी.

भोपाल-डॉ अंबेडकर नगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19324 भोपाल स्टेशन से 5 बजे की जगह अब शाम को 5 बजकर 10 मिनट पर चलेगी.

भोपाल-रीवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22145 भोपाल स्टेशन से रात में 11 बजकर 05 मिनट की जगह अब रात में 11 बजे ही चलना शुरू करेगी.

रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12185 अब रानी कमलापति स्टेशन से रात में 10 बजे की जगह 9 बजकर 55 मिनट पर चलेगी.

रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22172 अब रानी कमलापति स्टेशन से शाम को 4 बजकर 35 मिनट की बजाए शाम को 4 बजकर 30 मिनट पर चलेगी.

भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12197 भोपाल स्टेशन से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट की जगह दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर चलेगी.

रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल गाड़ी संख्या 01665 कमलापति स्टेशन से दोपहर के 3 बजकर 40 मिनट की जगह 3 बजकर 20 मिनट पर चलेगी.

रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22172 रानी कमलापति स्टेशन दोपहर 3 बजकर 50 मिनट की जगह 3 बजकर 40 मिनट पर चलेगी.

इन ट्रेनों की भी बदलेगी टाइमिंग



गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर-इंदौर का इटारसी रात में 1 बजकर 25 मिनट की जग 1 बजकर 40 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 12185 रानी कमलापति-रीवा का बीना स्टेशन पर रात में 12 बजकर 30 मिनट की जगह 12 बजकर 35 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर का रूठियाई स्टेशन पर रात में 11 बजकर 15 मिनट की जगह 11 बजकर 20 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 12577 दरभंगा-मैसूर ट्रेन इटारसी स्टेशन पर 12 बजकर 35 मिनट की जगह 12 बजकर 45 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 22642 हजरत निजामुद्दीन-कन्याकुमारी ट्रेन इटारसी स्टेशन पर दोपहर के 12 बजकर 35 मिनट की जगह 12 बजकर 45 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 11274 प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस ट्रेन भी इटारसी जंक्शन पर सुबह 11 बजकर 30 मिनट की जगह 1 बजकर 20 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी स्टेशन पर अब सुबह 11 बजकर 30 मिनट की जगह 1 बजकर 50 मिनट पर आएगी.

चार्ट सफर भी जल्दी जारी होगा

वहीं कई और ट्रेनों की टाइमिंग भी बदल रही है. इसके अलावा भोपाल डिवीजन की तरफ से बताया गया कि 1 जनवरी से रेलवे रिजर्वेशन का चार्ट सफर 10 घंटे पहले ही जारी हो जाएगा. ताकि यात्रियों को एक दिन पहले ही अपनी आरक्षण की स्थिति भी मिल जाएगी. ऐसे में ट्रेनों की टाइमिंग बदलने की जानकारी सबको मिल जाए.

