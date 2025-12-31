1 जनवरी से MP में बदलेगी 26 ट्रेनों की टाइमिंग, जानिए कैसा होगा नया शेड्यूल

1st January Train Timings Change: मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कई ट्रेनों का समय बदलने वाला है. जिसमें कई ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय से लेट चलेगी. इसमें भोपाल मंडल की ट्रेनें ज्यादातर शामिल हैं.
Bhopal Railway Station: भोपाल रेलवे मंडल की 26 ट्रेनों की टाइमिंग 1 जनवरी 2026 से बदलने वाली है. नए साल के पहले दिन से ही भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों की टाइमिंग बदली जाएगी. जिसका शेड्यूल रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है. ऐसे में यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत ट्रेनों का स्टेट्स देखकर ही करें. क्योंकि कई ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय से लेट चलेगी. जिसमें कुछ ट्रेनें लोकल हैं, जबकि कुछ ट्रेनें लंबी दूरी की बताई जा रही हैं.
लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल
भोपाल से चलने वाली ट्रेनों में कई ट्रेनें लेट होगी, इसके अलावा रीवा, ग्वालियर, बिलासपुर, बीना, कोटा, दिल्ली, दरभंगा, जोधपुर, जयपुर, पटना, कन्याकुमारी और प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों की टाइमिंग भारतीय रेलवे ने बदल दी है. भोपाल के तीनों स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में करीब 10 से 15 मिनट का बदलाव किया गया है. 1 जनवरी से बदल रही यह समय सारिणी भोपाल स्टेशनों पर भी जारी कर दी है, जबकि आईआरसीटीसी पर भी जारी कर दी गई है. कुछ ट्रेनों की स्पीडिंग अप भी की गई है. रेलवे की तरफ से भी ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है.
इन ट्रेनों की टाइमिंग बदली
इन ट्रेनों की भी बदलेगी टाइमिंग
चार्ट सफर भी जल्दी जारी होगा
वहीं कई और ट्रेनों की टाइमिंग भी बदल रही है. इसके अलावा भोपाल डिवीजन की तरफ से बताया गया कि 1 जनवरी से रेलवे रिजर्वेशन का चार्ट सफर 10 घंटे पहले ही जारी हो जाएगा. ताकि यात्रियों को एक दिन पहले ही अपनी आरक्षण की स्थिति भी मिल जाएगी. ऐसे में ट्रेनों की टाइमिंग बदलने की जानकारी सबको मिल जाए.
