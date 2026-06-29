भोपाल की दो स्पेशल ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, कन्फर्म टिकट मिलने की बढ़ेगी संभावना

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Bhopal Special Train: भोपाल के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली दो स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है. इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और सफर करना पहले से आसान होगा. रेलवे का मानना है कि छुट्टियों के दौरान इन ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है. ऐसे में अतिरिक्त कोच जोड़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी और लंबी वेटिंग की परेशानी भी कुछ हद तक कम होगी.
रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04715/04716 बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल में एक स्लीपर और एक थर्ड एसी कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा. एक स्लीपर कोच में करीब 72 सीट और थर्ड एसी कोच में लगभग 64 से 72 सीट होती हैं. इससे हर फेरे में करीब 136 से 144 अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिलेगा. इस फैसले से बीकानेर, जयपुर, कोटा, भोपाल, इटारसी, भुसावल, मनमाड और साईनगर शिर्डी जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा.
सफर आसान बनाने में मदद
इसी तरह गाड़ी संख्या 04717/04718 हिसार-तिरुपति स्पेशल में भी एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा. इस कोच के जुड़ने से हर यात्रा में करीब 64 से 72 अतिरिक्त यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. गर्मी की छुट्टियों में इस रूट पर भी यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है. ऐसे में रेलवे का यह फैसला सफर को आसान बनाने में मदद करेगा और यात्रियों को टिकट के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
इन यात्रियों को मिलेगा लाभ
अतिरिक्त कोच लगाए जाने का लाभ हिसार, दिल्ली क्षेत्र, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और तिरुपति रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा. दोनों ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जुड़ने से कुल मिलाकर करीब 200 से 216 यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था होगी. इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. रेलवे का यह कदम छुट्टियों के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है.
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