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MP के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गर्मी की छुट्टियों में घर जाना होगा आसान! 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में हुआ बदलाव, जानें रूट

Bhopal Division Trains: समर विकेशन में घूमने जाने और घर लौटने का प्लान बना रहे यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है. भारतीय रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है. जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी. ट्रेनों की पूरी जानकारी जानने के लिए खबर पढ़ें. 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:30 PM IST
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MP के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गर्मी की छुट्टियों में घर जाना होगा आसान! 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में हुआ बदलाव, जानें रूट

Bhopal Division Trains: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है. अब बड़काना स्टेशन की जगह रांची रोड और पतरातू स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के समय को सुबह, शाम और रात के अनुसार पुनर्निर्धारित किया गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले यात्री एक बार रेलवे द्वारा जारी अपडेट जरूर देख लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन ट्रेनो के स्टॉपेज में हुआ बदलाव
9607 कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर रात 8:00 बजे, पतरातू पर रात 8:40 बजे (22 मई से)
19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर रात 8:00 बजे, पतरातू पर रात 8:40 बजे (24 मई से)
13025 हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर शाम 7:10 बजे, पतरातू पर रात 8:05 बजे (26 मई से)
19608 मदार मदार जंक्शन-कोलकाता एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर सुबह 6:50 बजे, पतरातू पर सुबह 5:55 बजे (26 मई से)
19413 अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर सुबह 6:50 बजे, पतरातू पर सुबह 5:55 बजे (21 मई से)
13026 भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस: ​​रांची रोड पर सुबह 6:50 बजे, पतरातू पर सुबह 5:55 बजे (21 मई से)

विशेष ट्रेनें चलेंगी
भोपाल रेल मंडल ने अब तक 18 से अधिक 'समर स्पेशल' ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है. इसके बावजूद लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या बनी हुई है. भोपाल रेल मंडल के अनुसार, गोरखपुर, पुणे और मुंबई जाने वाली अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. रेलवे द्वारा चलाई जा रही इन समर स्पेशल ट्रेनों का किराया, सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 25 प्रतिशत तक अधिक निर्धारित किया गया है. ये ट्रेनें सीमित अवधि के लिए चलाई जाएंगी.

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