इंदौर ड्रग्स कांड में बड़ा खुलासा, युवतियों के मोबाइल में मिले 'रेव पार्टी' के वीडियो, 'आंटी' का भी आया नाम

Indore Drug Case-भोपाल के बिल्डर अबान शकील की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में ड्रग्स पार्टियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. कनाड़िया पुलिस ने अबान की निशानदेही पर ड्रग पेडलर वैभव उर्फ बाबा और दो युवतियों को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले की जांच में अब कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले रतलाम स्थित एक फार्म हाउस पर पार्टी की थी.

मोबाइल वीडियो ने खोली पोल

पुलिस को गिरफ्तार युवतियों और आरोपी वैभव के मोबाइल से कई वीडियो मिले हैं. इन वीडियो में आरोपी रतलाम के एक फार्म हाउस और इंदौर में आयोजित पार्टियों में MD ड्रग्स का इस्तेमाल करते साफ नजर आ रहे हैं. जांच में पता चला है कि यह पार्टी दानिश नामक व्यक्ति के फार्म हाउस पर हुई थी, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है. साथ ही 31 दिसंबर की एक पार्टी का वीडियो भी मिला है, जिसमें बिल्डर और उसके साथी नशा करते दिख रहे हैं.

आंटी का आया नाम

पूछताछ के दौरान युवतियों ने एक आंटी का जिक्र किया है, जो इंदौर के लसूड़िया और विजयनगर इलाके में सक्रिय रही है. यह महिला फिलहाल जेल में है, लेकिन मोबाइल चैटिंग और फोटो से संकेत मिले हैं कि वह इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड है और लड़कियों को ड्रग्स तस्करी के धंधे में फंसाने का काम करती थी.

सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ रही है पुलिस

पुलिस के मुताबिक, बिल्डर अबान शकील की मुलाकात वैभव बाबा से हर्षद नाम के व्यक्ति ने करवाई थी. हर्षद खुद भी नशे का आदी है. फिलहाल, कनाड़िया पुलिस इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस हाई-प्रोफाइल रैकेट में कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं और नशीले पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी.

