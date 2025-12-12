Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3038097
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा...', CM मोहन यादव बोले- कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं

2 Years of Mohan Yadav Govt: डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और राज्य में मोहन यादव सरकार को कमान संभाले 2 साल पूरे होने वाले हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आगामी 3 साल की कार्य योजना को भी अंतिम रूप दे रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा...', CM मोहन यादव बोले- कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं

Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने दावा किया है कि राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में प्रदेश की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं. सीएम मोहन यादव ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13 दिसंबर को भोपाल में और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए उल्लेखनीय निर्णय...

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए. राज्य में कृषि के लिए सिंचाई का रकबा दोगुना करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान और कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास जारी हैं. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

 कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे: मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य में सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. मध्य प्रदेश की धरती से नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में विगत दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है. प्रदेश में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बालाघाट में कराया गया है. भविष्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य है.

3 साल की कार्य योजना को अंतिम रूप देने में जुटे सीएम मोहन यादव

बता दें कि डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और राज्य में मोहन यादव सरकार को कमान संभाले 2 साल पूरे होने वाले हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आगामी 3 साल की कार्य योजना को भी अंतिम रूप दे रहे हैं. सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 सालों में विकास के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है और कई सकरात्मक सुधार भी हुए हैं. (इनपुट-न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
'MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा...', मोहन यादव बोले- गलत बर्दाश्त नहीं
Mohan Government
एमपी के अफसरों को नए साल का तोहफा, 71 IAS अधिकारी होंगे प्रमोट...
mp news
शिक्षिका की जगह पढ़ाते हुए पकड़ाया पति, स्कूल में कई दिनों तक पढ़ाता रहा संस्कृत
ujjain news
संपत्ति कर बकायेदारों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में जड़ा ताला
mp news
निलंबित होने के बाद भी नहीं छूटी लत, स्कूल में नशे की हालत में सोते दिखे शिक्षक
bhopal news
IAS संतोष वर्मा पर सरकार का बड़ा एक्शन, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी प्रस्ताव...
chhattisgarh news
4 महीने से लापता महिला का सेप्टिक टैंक में मिला शव, तेज बदबू आने पर हुआ खुलासा
Raisen News
बिजली खंभे पर 15 मिनट तक करंट से चिपका मजदूर! ठेकेदार की लापरवाही उजागर
Balaghat Naxal news
नक्सलवाद से मुक्त मध्य प्रदेश! बालाघाट में अंतिम दो नक्सलियों ने भी किया सरेंडर
Ujjain Simhastha 2028
उज्जैन में बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट! 300 KM फाइबर रोड बनाने का मास्टर प्लान तैयार