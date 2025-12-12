'MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा...', CM मोहन यादव बोले- कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं

Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने दावा किया है कि राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में प्रदेश की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं. सीएम मोहन यादव ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13 दिसंबर को भोपाल में और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए उल्लेखनीय निर्णय...

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए. राज्य में कृषि के लिए सिंचाई का रकबा दोगुना करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान और कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास जारी हैं. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है.

कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे: मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य में सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. मध्य प्रदेश की धरती से नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में विगत दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है. प्रदेश में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बालाघाट में कराया गया है. भविष्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य है.

3 साल की कार्य योजना को अंतिम रूप देने में जुटे सीएम मोहन यादव

बता दें कि डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और राज्य में मोहन यादव सरकार को कमान संभाले 2 साल पूरे होने वाले हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आगामी 3 साल की कार्य योजना को भी अंतिम रूप दे रहे हैं. सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 सालों में विकास के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है और कई सकरात्मक सुधार भी हुए हैं. (इनपुट-न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)