MP में अनोखी डिजिटल पहल, नजदीकी अस्पताल खोजना हुआ आसान, मिनटों में मिलेगा रास्ता

Ayushman Sakhi AI Chatbot: मध्य प्रदेश में एक और नई डिजिटल पहल शुरू करने वाला एमपी का पहला राज्य बन गया है, जहां अब लोग एआई आधारित चैटबॉट की मदद से अपने आसपास के अस्पताल खोज सकेंगे. दरअसल, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के लिए एमपी सरकार ने एआई आधारित चैटबॉट जिसे 'आयुष्मान सखी' नाम दिया गया है, उसे लॉन्च कर दिया है. जिससे आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हितग्राहियों कई जानकारियां मिलेगी, वह घर बैठे ही यह भी पता कर पाएंगे कि उनके कार्ड में 5 लाख रुपए में से कितनी रकम बची है और कितनी रकम उन्होंने खर्च की है. देश में यह सुविधा देना वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करने वाले हितग्राही डिजिटल लाभ ले सकेंगे.

जबलपुर से शुरुआत

इस सुविधा की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव की तरफ से जबलपुर में की गई. जहां 'आयुष्मान सखी' सेवा को मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है. चैटबॉट के माध्यम से लाभार्थी यह जान सकेंगे कि उन्हें कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है, अब तक कितना खर्च हुआ है और कितनी राशि शेष है, यह जानकारी डिजिटल वॉलेट की तरह रियल टाइम अपडेट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी. इससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान पारदर्शिता और सुविधा दोनों मिलेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एमपी में मानसून का छोटा सा 'ब्रेक'! 28 अगस्त से फिर बरसाएगा कहर, ताजा अपडेट

एमपी के 4.82 करोड़ लोगों को लाभ

इतना ही नहीं आप 'आयुष्मान सखी' एप के जरिए अपने कार्ड बैलेंस की जानकारी तो देख ही पाएंगे साथ ही नजदीकी आयुष्मान अधिकृत अस्पतालों की सूची भी साझा करेगा, जबकि गूगल मैप जैसी सुविधा के जरिए वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगा, जिससे लाभार्थियों को अस्पताल खोजने में असुविधा न हो. मध्य प्रदेश में फिलहाल 4.82 करोड़ से अधिक लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हैं, 'आयुष्मान सखी' के माध्यम से यह सभी लाभार्थी बिना किसी मध्यस्थ या कार्यालय गए, सीधे अपने मोबाइल से सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे.

स्मार्ट हेल्थकेयर में बड़ी पहल

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह चैटबॉट न केवल जानकारी देगा, बल्कि यूजर फ्रेंडली अनुभव भी सुनिश्चित करेगा. 'आयुष्मान सखी' सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा और यह राज्य के लिए भी उपयोगी होगा.

ये भी पढ़ेंः MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!