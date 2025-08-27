MP में अनोखी डिजिटल पहल, नजदीकी अस्पताल खोजना हुआ आसान, मिनटों में मिलेगा रास्ता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898130
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में अनोखी डिजिटल पहल, नजदीकी अस्पताल खोजना हुआ आसान, मिनटों में मिलेगा रास्ता

Ayushman Yojana: मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां अब आसपास का अस्पताल एआई आधारित चैटबॉट की मदद से खोजा जा सकेगा, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 'आयुष्मान सखी' एप लॉन्च किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में अनोखी डिजिटल पहल
मध्य प्रदेश में अनोखी डिजिटल पहल

Ayushman Sakhi AI Chatbot: मध्य प्रदेश में एक और नई डिजिटल पहल शुरू करने वाला एमपी का पहला राज्य बन गया है, जहां अब लोग एआई आधारित चैटबॉट की मदद से अपने आसपास के अस्पताल खोज सकेंगे. दरअसल, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के लिए एमपी सरकार ने एआई आधारित चैटबॉट जिसे 'आयुष्मान सखी' नाम दिया गया है, उसे लॉन्च कर दिया है. जिससे आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हितग्राहियों कई जानकारियां मिलेगी, वह घर बैठे ही यह भी पता कर पाएंगे कि उनके कार्ड में 5 लाख रुपए में से कितनी रकम बची है और कितनी रकम उन्होंने खर्च की है. देश में यह सुविधा देना वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करने वाले हितग्राही डिजिटल लाभ ले सकेंगे. 

जबलपुर से शुरुआत 

इस सुविधा की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव की तरफ से जबलपुर में की गई. जहां 'आयुष्मान सखी' सेवा को मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है. चैटबॉट के माध्यम से लाभार्थी यह जान सकेंगे कि उन्हें कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है, अब तक कितना खर्च हुआ है और कितनी राशि शेष है, यह जानकारी डिजिटल वॉलेट की तरह रियल टाइम अपडेट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी. इससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान पारदर्शिता और सुविधा दोनों मिलेंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एमपी में मानसून का छोटा सा 'ब्रेक'! 28 अगस्त से फिर बरसाएगा कहर, ताजा अपडेट

एमपी के 4.82 करोड़ लोगों को लाभ 

इतना ही नहीं आप 'आयुष्मान सखी' एप के जरिए अपने कार्ड बैलेंस की जानकारी तो देख ही पाएंगे साथ ही नजदीकी आयुष्मान अधिकृत अस्पतालों की सूची भी साझा करेगा, जबकि गूगल मैप जैसी सुविधा के जरिए वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगा, जिससे लाभार्थियों को अस्पताल खोजने में असुविधा न हो. मध्य प्रदेश में फिलहाल 4.82 करोड़ से अधिक लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हैं, 'आयुष्मान सखी' के माध्यम से यह सभी लाभार्थी बिना किसी मध्यस्थ या कार्यालय गए, सीधे अपने मोबाइल से सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे. 

स्मार्ट हेल्थकेयर में बड़ी पहल 

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह चैटबॉट न केवल जानकारी देगा, बल्कि यूजर फ्रेंडली अनुभव भी सुनिश्चित करेगा. 'आयुष्मान सखी' सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा और यह राज्य के लिए भी उपयोगी होगा. 

ये भी पढ़ेंः MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Ayushman Yojanaayushman sakhimp news

Trending news

damoh news
हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें टकराईं
gwalior news
मैं जिंदा हूं साहब!..अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश
Shivpuri News
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक
cm ladli behna yojana
बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला
balaghat news
क्या ज़माना आ गया है? पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीटा
CG Weather
भारी बारिश से बस्तर में आई बाढ़! दर्जनों घर डूबे; मुश्किल में रेस्क्यू ऑपरेशन
indore news
इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान
jashpur news
बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास गाना गाया
mp news
स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी अपनी मांग
;