तो क्या किसानों की वजह से धंसी इंदौर नर्मदापुरम हाईवे पर सड़क ? जांच रिपोर्ट में तो यही लिखा है

Bhopal News: भोपाल में इंदौर नर्मदापुरम हाईवे पर सड़क धंसने के मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें किसानों को इस घटना का जिम्मेदार बताया गया है. जांच में लिखा गया है कि किसानों के मिट्टी खोदने से सड़क धंस गई, जबकि घटना की फाइनल रिपोर्ट 6 दिन बाद आएगी. सोमवार के दिन यह सड़क 100 मीटर तक धंसी थी, जिसके बाद एक लेन का ट्रैफिक बंद करा दिया गया था. वहीं सड़क की मरम्मत 10 दिनों में पूरी कर करने की बात कही जा रही है, मरम्मत होने के बाद ट्रैफिक फिर से शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल जहां सड़क धंसी है ट्रैफिक रोक दिया गया है.

किसानों ने खोदी मिट्टी

भोपाल में सड़क धंसने के मामले में जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, उसमें सड़क धंसने की जिम्मेदारी किसानों पर मढ़ दी गई, कहा गया है कि किसानों ने मिट्‌टी की खुदाई की है, जिससे पानी भरा और सड़क धंस गई. बता दें कि साल 2013 में 305 करोड़ रुपए की लागत से यह बायपास बना था, जो 12 साल में ही टूट गया है. हालांकि इस दौरान कई खामियां भी दिखी है, यहां गिट्‌टी या बोल्डर की परत मोटी नहीं थी, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई और अचानक से मिट्टी धंस गई. रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क के दोनों तरफ किसानों ने मिट्टी की खुदाई की थी, जिससे सड़क की पकड़ कमजोर हो गई थी.

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि नीचे की मिट्टी धंसने की वजह से भी यह घटना हुई है, क्योंकि मिट्टी धंस रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया था. स्थानीय लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

6 दिन बाद आएगी फाइनल रिपोर्ट

वहीं बताया जा रहा है कि घटना की फाइनल रिपोर्ट 6 दिन बाद आएगी. वहीं इस मामले में एमपीआरडीसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि मिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई है, जिससे प्रारंभिक जांच में मिट्टी निर्माण के तकनीकी मानकों पर सही नहीं पाई गई थी. वहीं यहां उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई थी. फिलहाल सड़क धंसने के बाद से यहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, सड़क की मरम्मत के बाद ही यहां फिर से ट्रैफिक शुरू करने की बात कही जा रही है.

