/MP में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल: भोपाल में स्टाइपेंड की मांग पर अड़े डॉक्टर्स, आज भी OPD बंद...13 कॉलेजों में ब्लैकआउट का खतरा

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मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं. भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे राज्य में आंदोलन का रूप ले चुका है. जूनियर डॉक्टर्स (JUDA), मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और सीनियर रेजिडेंट्स उन इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में आ गए हैं जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कमला पार्क में धरना दे रहे हैं.इसके चलते आज भी अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रहेंगी. इसके अलावा, राज्य के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है.
MP में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल
दरअसल, मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दो दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. भोपाल और इंदौर समेत राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में OPD बंद हैं. बुधवार को विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है और सुबह के समय OPD बंद रहेंगी. हालांकि, सरकार इंटर्न डॉक्टरों के साथ बातचीत कर रही है, इसलिए देखना होगा कि आज क्या नतीजा निकलता है.
स्टाइपेंड की मांग पर अड़े डॉक्टर्स
भोपाल में कमला पार्क के पास इंटर्न डॉक्टरों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां वे सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे वहां से नहीं हटेंगे. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रैफिक जाम से आम जनता को कोई परेशानी न हो. GMC भोपाल के सीनियर रेजिडेंट्स भी इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं. जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तर्ज पर, सीनियर रेजिडेंट्स ने भी मिलकर OPD और अन्य गैर-ज़रूरी सेवाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया है.
आज भी OPD बंद
इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन दो मुद्दों पर जारी है. पहला स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज व वॉटर कैनन का इस्तेमाल. जूडा ने साफ किया है कि 9 सितंबर को भी जूनियर डॉक्टर OPD और इलेक्टिव OT का बहिष्कार जारी रखेंगे, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इंटर्न की मांगों पर ठोस फैसला और सोमवार को हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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