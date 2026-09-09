/बन गई बात...खत्म हुई इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने मानी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

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मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है. सरकार और हड़ताल कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के बीच सहमति बनने के बाद स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, इंटर्न्स, जूडा (जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ) और एमटीए प्रतिनिधियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बैठक चली. बैठक के बाद इंटर्न डॉक्टरों के लिए स्टाइपेंड तय किया गया. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है.
मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और इंटर्न, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JUDA) और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (MTA) के प्रतिनिधि शामिल हुए. लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस चर्चा में कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें स्टाइपेंड बढ़ाने का मुद्दा भी शामिल था. बैठक का नतीजा यह निकला कि दोनों पक्ष 21,500 के मासिक स्टाइपेंड पर सहमत हो गए.
स्टाइपेंड की रकम बढ़ाने पर बनी सहमति
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने शुरू में इंटर्न डॉक्टरों के लिए 18,500 के स्टाइपेंड का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, छात्र इस रकम से संतुष्ट नहीं थे और अपनी मांग पर अड़े रहे. लगातार बातचीत के बाद सरकार ने प्रस्ताव में बदलाव किया और रकम बढ़ाकर 21,500 कर दी, जिस पर आखिरकार सहमति बन गई.
पहले प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 14,337 का स्टाइपेंड मिलता था. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर इसे बढ़ाकर कम से कम 30,000 करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने अभी इस राशि में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे नया स्टाइपेंड 21,500 प्रति माह हो गया है.
काम बंद हड़ताल पर थे इंटर्न डॉक्टर
बता दें कि, राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उनके इस आंदोलन का असर पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा था, खासकर सरकारी अस्पतालों की OPD सेवाओं पर. इंटर्न का कहना था कि बढ़ती महंगाई और काम के बोझ को देखते हुए मौजूदा स्टाइपेंड काफी नहीं है. उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे. वहीं दो दिन पहले, गांधी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए. जब छात्र आगे बढ़ने पर अड़े रहे, तो वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. इस घटना के बाद डॉक्टरों और छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया. हालांकि अब इंटर्न डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत सफल रही है, इसलिए जल्द ही सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है.
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