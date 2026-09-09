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बन गई बात...खत्म हुई इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने मानी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर चल रही एमबीबीएस इंटर्न्स की हड़ताल खत्म हो गई है. मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ हुई बैठक में स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Sep 09, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:14 PM IST
बन गई बात...खत्म हुई इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने मानी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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