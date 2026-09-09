/बन गई बात...खत्म हुई इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने मानी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

काम बंद हड़ताल पर थे इंटर्न डॉक्टर

बता दें कि, राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उनके इस आंदोलन का असर पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा था, खासकर सरकारी अस्पतालों की OPD सेवाओं पर. इंटर्न का कहना था कि बढ़ती महंगाई और काम के बोझ को देखते हुए मौजूदा स्टाइपेंड काफी नहीं है. उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे. वहीं दो दिन पहले, गांधी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए. जब ​​छात्र आगे बढ़ने पर अड़े रहे, तो वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. इस घटना के बाद डॉक्टरों और छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया. हालांकि अब इंटर्न डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत सफल रही है, इसलिए जल्द ही सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है.