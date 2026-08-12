/MP में 1200 करोड़ का निवेश करेगा अरविंद ग्रुप, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार; अहमदाबाद में वाइस चेयरमैन से मिले CM मोहन यादव

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मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बड़ा बढ़ावा देते हुए देश के प्रमुख टेक्सटाइल समूहों में शामिल 'अरविंद लिमिटेड' राज्य में करीब 1,200 करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रहा है. अहमदाबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अरविंद समूह के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात कर इस निवेश प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को नई गति मिलेगी, जिससे प्रदेश के लगभग 5,000 युवाओं के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
गुजरात और मध्य प्रदेश के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने वाली इस पहल के तहत कंपनी राज्य में तीन अलग-अलग स्थानों पर अपनी इकाइयां स्थापित करेगी. इसमें धार स्थित 'पीएम मित्र पार्क', देवास के नजदीक 'बरलाई' और इंदौर का 'बेटमा' शामिल है. अकेले 'पीएम मित्र पार्क' में ही 105 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल इकाई लगाने का प्रस्ताव है, जहां अगले वर्ष तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस बड़े निवेश से न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि कर राजस्व में वृद्धि से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.
प्रगाढ़ होंगे गुजरात-एमपी के संबंध: CM मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. औद्योगिक निवेश से एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उद्योगों से प्राप्त होने वाले कर राजस्व से राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने इस पहल के लिए अरविंद समूह को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मध्य प्रदेश में कंपनी के प्रस्तावित निवेश, पीएम मित्र पार्क में उद्योग की स्थापना, रोजगार सृजन, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग तथा सिंहस्थ-2028 के लिए आधुनिक संचार व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान अपर मुख्य सचिव, उद्योग नीरज मंडलोई, सचिव, उद्योग जॉन किंसले तथा एमडी, एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित थे.
पीएम मित्र पार्क में 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित
अरविंद लिमिटेड द्वारा पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है. इसके लिए कंपनी को 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जाता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम मित्र पार्क में उद्योग की स्थापना और निवेश प्रक्रिया को गति देने पर चर्चा की. सीसीआईपी के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण एवं अनुमोदन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श हुआ. वस्त्र एवं परिधान उद्योगों के लिए उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी भी दी गई. इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए सहायता सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं.
औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) समाधान की संभावनाओं पर भी विचार हुआ. मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे 90 से अधिक औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा एवं अन्य औद्योगिक क्लस्टरों में कॉमन जेडएलडी प्रणालियों की स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा की गई. औद्योगिक पार्कों को निकटवर्ती नगर निगमों के एसटीपी से जोड़कर ‘सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी’ मॉडल विकसित करने के सुझाव पर भी विचार हुआ.
सिंहस्थ-2028 में आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग की तैयारी
सिंहस्थ-2028 में मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ. अरविंद लिमिटेड एवं जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस द्वारा मिशन-क्रिटिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी-टॉकी नेटवर्क, पीएमआरटी तथा सार्वजनिक सुरक्षा संचार समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं.सिंहस्थ-2028 में पुलिस, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आयोजन प्रबंधन के लिए इस प्रकार के मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया.
सीएम मोहन यादव ने GIS-2027 के लिए किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. साथ ही, उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता के लिए भी आमंत्रित किया. अरविंद लिमिटेड देश के प्रमुख टेक्सटाइल समूहों में शामिल है. वर्ष 1931 में स्थापित कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है. कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स एवं टेक्सटाइल वैल्यू चेन के क्षेत्र में कार्यरत है. समूह की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 60 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है तथा कंपनी एक लाख से अधिक कपास कृषकों से कच्चे माल की खरीद करती है.