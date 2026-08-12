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MP में 1200 करोड़ का निवेश करेगा अरविंद ग्रुप, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार; अहमदाबाद में वाइस चेयरमैन से मिले CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद प्रवास के दौरान अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से चर्चा की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए अरविंद समूह द्वारा मध्य प्रदेश में भी अपनी इकाई स्थापित की जा रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 12, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:06 PM IST
MP में 1200 करोड़ का निवेश करेगा अरविंद ग्रुप, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार; अहमदाबाद में वाइस चेयरमैन से मिले CM मोहन यादव

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