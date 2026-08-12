/MP में 1200 करोड़ का निवेश करेगा अरविंद ग्रुप, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार; अहमदाबाद में वाइस चेयरमैन से मिले CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. औद्योगिक निवेश से एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उद्योगों से प्राप्त होने वाले कर राजस्व से राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने इस पहल के लिए अरविंद समूह को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मध्य प्रदेश में कंपनी के प्रस्तावित निवेश, पीएम मित्र पार्क में उद्योग की स्थापना, रोजगार सृजन, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग तथा सिंहस्थ-2028 के लिए आधुनिक संचार व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान अपर मुख्य सचिव, उद्योग नीरज मंडलोई, सचिव, उद्योग जॉन किंसले तथा एमडी, एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित थे.