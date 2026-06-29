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विवादों में घिरे IPL क्रिकेटर शशांक सिंह, भोपाल में कुक की शिकायत पर FIR दर्ज, रिटा. IPS भी शामिल

IPL Cricketer Shashank Singh News: भोपाल में IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता रिटायर्ड IPS शैलेश सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है. बताया जा रहा है कि घर में काम करने वाले कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है. इस शिकायत के आधार पर रातीबड़ पुलिस ने कार्रवाई की है.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:38 PM IST
विवादों में घिरे IPL क्रिकेटर शशांक सिंह, भोपाल में कुक की शिकायत पर FIR दर्ज, रिटा. IPS भी शामिल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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