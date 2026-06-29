विवादों में घिरे IPL क्रिकेटर शशांक सिंह, भोपाल में कुक की शिकायत पर FIR दर्ज, रिटा. IPS भी शामिल

दरअसल, यह पूरा मामला भोपाल के रातीबड़ इलाके का बताया जा रहा है. जहां कुक विपेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया कि उसे रीवा से भोपाल काम के लिए बुलाया गया था. उसे कहा गया था कि शैलेश सिंह के घर खाना बनाने का काम मिलेगा और आगे नौकरी में मदद की जाएगी. इसके साथ 15 हजार रुपये सैलरी और रहने-खाने की सुविधा का वादा भी किया गया था. लेकिन काम शुरू होते ही उस पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा और व्यवहार खराब होने लगा.



कुक ने लगाए आरोप

वहीं पीड़ित विपेंद्र सिंह ने बताया कि घर में पहले से काम कर रहे कुक के साथ भी गाली-गलौज की जा रही थी. जब उसने काम छोड़ने की बात कही तो उसे धमकाया गया. आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया और उसे जबरन काम करने के लिए मजबूर किया गया. डर के कारण वह कमरे में बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की. पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान भी बताए गए हैं.



पुलिस जांच कर रही

इसके बाद पुलिस ने इस मामले में शैलेश सिंह, शशांक सिंह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. रातीबड़ पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला गंभीर होने के कारण पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.