अब ट्रेन में मिलेगा पिज्जा–बर्गर, IRCTC बढ़ा रहा खाने के विकल्प, इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा

Amrut Bharat Station Scheme: भारतीय रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है, खास तौर पर खाने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. अब यात्रियों को ट्रेनों में खाने के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं. रेल यात्री 15 दिसंबर से ट्रेन में यात्रा के दौरान पिज्जा, बर्गर और अन्य फास्ट फूड आइटम वो भी ब्रांड वाले अब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. यह सुविधा अमृत भारत स्टेशन के जरिए शुरू की जा रही है, जहां यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में एमपी के कई रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा मिलने वाली है.

आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग

अब रेल यात्रियों को सफर के दौरान स्वादिष्ट और पसंदीदा फास्ट फूड पाने के लिए स्टेशन उतरने की जरूरत नहीं होगी, 15 दिसंबर से आईआरसीटीसी अपनी ई-कैटरिंग सेवा के माध्यम से यात्रियों को सीधे ट्रेन की सीट पर ही बड़े ब्रांड्स का खाना डिलीवर करेगा, यह सुविधा फिलहाल भोपाल, इटारसी और अमृत भारत स्टेशन संत ‌हिरदाराम नगर पर शुरू की गई है. आईआरसीटीसी ने यात्रियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए डोमिनोज, बर्गर किंग, केएफसी जैसे नामी फूड ब्रांड्स के साथ टाई-अप किया है. ऐसे में स्टेशनों पर इनके फूड स्टॉल लगने शुरू होंगे.

साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को भी मेन्यू में शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें, ये सभी आइटम फिलहाल स्टेशनों के फूड प्लाजा में उपलब्ध हैं, और अब वहीं से पैक होकर ट्रेन तक पहुंचाए जाएंगे. इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होगी और उसके बाद आपको इसका फायदा मिलेगा.

कैसे करें ऑर्डर

यात्री अपने मोबाइल से आसानी से खाना बुक कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग वेबसाइट पर जाएं.

पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर या स्टेशन का नाम दर्ज करें.

अपनी पसंद का फूड आइटम चुनें और ऑर्डर कन्फर्म करें.

ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही ऑर्डर किया गया भोजन सीधे यात्री की सीट पर पहुंचा दिया जाएगा.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ई-कैटरिंग सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. नवंबर महीने में आईआरसीटीसी ने सैकड़ों नए फूड वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिससे यात्रियों के लिए विकल्प और भी विस्तृत हो गए हैं. रेलवे का यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि ट्रेन यात्रा को और भी आरामदायक और स्वादिष्ट बनाने की दिशा में अहम साबित होगा.

