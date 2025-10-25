ISIS के झंडे, कपड़े, लैपटॉप, घड़ी... टाइमर बम से ब्लास्ट का प्लान, पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकियों के पास क्या-क्या मिला

ISIS Terrorist Arrested from Bhopal: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और दिल्ली से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिवाली से पहले बड़े धमाके की योजना बना रहे थे और इसके लिए फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है कि आतंकियों ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आईएसआईएस से जुड़े कंटेंट शेयर करते थे और युवाओं का ब्रेनवॉश करते थे. इसके लिए भोपाल के रहने वाले अदनान ने खिलजी नाम से फेक अकाउंट बनाया था.

पकड़े गए ISIS आतंकियों के पास क्या-क्या मिला?

भोपाल और दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों के पास आईएसआईएस की ट्रेनिंग के वीडियो मिले हैं. इसके अलावा आतंकियों के पास से ISIS के झंडे और कपड़े जब्त किए गए हैं. आतंकियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, कई पेन ड्राइव, टाइमर डिवाइस, कलाई घड़ी, विस्फोटक सामग्री, मोलोटोव कॉकटेल, रिमोट डेटोनेशन सिस्टम के मैनुअल, प्लास्टिक बम बनाने के निर्देश और प्लास्टिक बम बरामद किया गया है. आतंकी टाइमर बम बनाकर दिवाली के आसपास साउथ दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहते थे. स्पेशल सेल को कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद कुशवाह ने बताया कि दोनों संदिग्ध सीरिया-तुर्की बॉर्डर पर सक्रिय एक हैंडलर के संपर्क में थे.

दिल्ली में एक मॉल समेत भीड़भाड़ वाले इलाके में रेकी

पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने दक्षिण दिल्ली के एक बड़े मॉल सहित कई भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी की थी. दोनों ने त्योहार के दौरान हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी. पुलिस को शक है कि आतंकियों के पास से जब्त घड़ी एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का हिस्सा हो सकती है. पहले संदिग्ध को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने ऑनलाइन धमकियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह आईएसआईएस के लिए ऑनलाइन प्रचार और मीडिया कार्य में शामिल था. दूसरा संदिग्ध, जिसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं, 16 अक्टूबर को सादिक नगर से पकड़ा गया.

कई महीनों नजर रख रही थी स्पेशल सेल

स्पेशल सेल कई महीनों से इन पर नजर रख रही थी. जांच में दिल्ली और भोपाल के करोंद इलाके से भी सुराग मिले हैं. कमिश्नर कुशवाह ने कहा कि जब्त सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इनका आईएसआईएस से गहरा जुड़ाव साबित होता है. पुलिस अब उनके अन्य साथियों की पहचान और विदेशी हैंडलर के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. यह कार्रवाई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से काम कर रही है ताकि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफलता मिल सके. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)