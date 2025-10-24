Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973470
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CA की तैयारी कर रहा था भोपाल से गिरफ्तार ISIS आतंकी, दिल्ली में पकड़े गए साथी संग रची बड़े धमाके की साजिश

Delhi Police Arrests 2 Suspected ISIS Operatives: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और दिल्ली से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकियों का नाम अदनान है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CA की तैयारी कर रहा था भोपाल से गिरफ्तार ISIS आतंकी, दिल्ली में पकड़े गए साथी संग रची बड़े धमाके की साजिश

ISIS Terrorist Arrested from Bhopal: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एक आतंकी को भोपाल के करोंद इलाके से पकड़ा है, जबकि दूसरा आतंकी दिल्ली के सादिक नगर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकियों का नाम अदनान है. इनमें से एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा दिल्ली का रहने वाला है. स्पेशल सेल की टीम दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके मकसद और योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की जा सके.

CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार

भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अशोक गार्डन का रहने वाला है और उसे करोंद इलाके से पकड़ा गया है, जो आईएसआईएस (ISIS) समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था. इसका परिवार कुछ दिन पहले ही करोंद इलाके में शिफ्ट हुआ था. युवक किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और मध्यप्रदेश एटीएस के निशाने पर भी था. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी CA की तैयारी कर रहा था. इसकी गिरफ्तारी दीपावली के एक दिन पहले हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में पकड़े गए साथी संग रची बड़े धमाके की साजिश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले दिल्ली से एक संदिग्ध को पकड़ा था और जब स्पेशल सेल की टीम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो भोपाल में बैठे उसके दूसरे साथी का पता चला. इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए भोपाल से दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली में बैठे अपने साथी से जुड़ा हुआ था और दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़े हमले की साजिश रच रहा था.

दोनों आतंकी ले रहे थे फिदायीन हमले की ट्रेनिंग

पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध आतंकियों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनका निशाना दिल्ली था. उन्होंने दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आईईडी ब्लास्ट जैसे हमले की योजना बनाई थी. इससे पहले, सितंबर में भी स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कई राज्यों से पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच थी और उन्हें दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था.

ये भी पढ़ें- फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना... पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी कामरान कुरैशी की क्राइम कुंडली

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान झारखंड के बोकारो निवासी अशर दानिश (23), मुंबई के आफताब कुरैशी (25), महाराष्ट्र के मुंब्रा निवासी सूफियान अबुबकर खान (20), तेलंगाना के निजामाबाद निवासी मोहम्मद हुजैफ यमन (20) और मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी कामरान कुरैशी (26) के रूप में हुई थी. पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अशर दानिश था, जो खुद को 'गजवा लीडर' और 'सीईओ' कहता था. वहीं, आफताब कुरैशी का काम आतंकी गतिविधियों के लिए लक्ष्य तय करना था, जबकि हुजैफ यमन हथियार बनाने का काम करता था. इन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम 'प्रोजेक्ट मुस्तफा' रखा था.

जांच में पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया के एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को बरगलाते थे. वे खुद को एक एनजीओ की तरह पेश करते थे और धर्म के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह ग्रुप उन जगहों की तलाश में था, जहां वे जमीन खरीदकर अपनी गतिविधियों का केंद्र बना सकें. वे हथियार बनाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

ISISDelhi Police

Trending news

Indore Airport
चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट
MP online
अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पूरा कामकाज! अधिकारियों-कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल क्ला
gwalior news
किराया दिए बिना घर किया खाली, फिर मकान मालिक ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम
bhopal news
रिया मौत मामले में रिटायर्ड डीएसपी को ढूंढ रही पुलिस! बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग
narayanpur news
अबूझमाड़ में तेरहवीं का खाना-खाने से 5 की मौत, 2 महीने की बच्ची की भी गई जान
Mahakal temple
महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए
bhopal news
जुगाड़ू कार्बाइड गन बनी आंख की दुश्मन, प्रशासन ने पूरी तरह लगाई रोक; 300 लोग घायल!
mp news
प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, फिर बोला झूठ
mp news
सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, देसी गन बेचने, खरीदने पर बैन
chhatarpur news hindi
चेलों से सावधान ये डुबा रहे बाबाओं का नाम! क्यों धीरेंद्र शास्त्री ने कह दी बड़ी बात