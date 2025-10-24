CA की तैयारी कर रहा था भोपाल से गिरफ्तार ISIS आतंकी, दिल्ली में पकड़े गए साथी संग रची बड़े धमाके की साजिश

ISIS Terrorist Arrested from Bhopal: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एक आतंकी को भोपाल के करोंद इलाके से पकड़ा है, जबकि दूसरा आतंकी दिल्ली के सादिक नगर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकियों का नाम अदनान है. इनमें से एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा दिल्ली का रहने वाला है. स्पेशल सेल की टीम दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके मकसद और योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की जा सके.

CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार

भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अशोक गार्डन का रहने वाला है और उसे करोंद इलाके से पकड़ा गया है, जो आईएसआईएस (ISIS) समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था. इसका परिवार कुछ दिन पहले ही करोंद इलाके में शिफ्ट हुआ था. युवक किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और मध्यप्रदेश एटीएस के निशाने पर भी था. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी CA की तैयारी कर रहा था. इसकी गिरफ्तारी दीपावली के एक दिन पहले हुई थी.

दिल्ली में पकड़े गए साथी संग रची बड़े धमाके की साजिश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले दिल्ली से एक संदिग्ध को पकड़ा था और जब स्पेशल सेल की टीम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो भोपाल में बैठे उसके दूसरे साथी का पता चला. इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए भोपाल से दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली में बैठे अपने साथी से जुड़ा हुआ था और दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़े हमले की साजिश रच रहा था.

दोनों आतंकी ले रहे थे फिदायीन हमले की ट्रेनिंग

पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध आतंकियों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनका निशाना दिल्ली था. उन्होंने दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आईईडी ब्लास्ट जैसे हमले की योजना बनाई थी. इससे पहले, सितंबर में भी स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कई राज्यों से पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच थी और उन्हें दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान झारखंड के बोकारो निवासी अशर दानिश (23), मुंबई के आफताब कुरैशी (25), महाराष्ट्र के मुंब्रा निवासी सूफियान अबुबकर खान (20), तेलंगाना के निजामाबाद निवासी मोहम्मद हुजैफ यमन (20) और मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी कामरान कुरैशी (26) के रूप में हुई थी. पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अशर दानिश था, जो खुद को 'गजवा लीडर' और 'सीईओ' कहता था. वहीं, आफताब कुरैशी का काम आतंकी गतिविधियों के लिए लक्ष्य तय करना था, जबकि हुजैफ यमन हथियार बनाने का काम करता था. इन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम 'प्रोजेक्ट मुस्तफा' रखा था.

जांच में पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया के एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को बरगलाते थे. वे खुद को एक एनजीओ की तरह पेश करते थे और धर्म के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह ग्रुप उन जगहों की तलाश में था, जहां वे जमीन खरीदकर अपनी गतिविधियों का केंद्र बना सकें. वे हथियार बनाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)