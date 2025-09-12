इस्लाम में केक काटकर जन्मदिन मनाना हराम और नाजायज... भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा

भोपाल। आज के समय में हिंदू हो मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर किसी और धर्म का क्यों ना हो. हर कोई अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन केक काटकर करता है. लेकिन भारतीय मुस्लिमों के युवाओं के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाने की प्रथा पर आल इंडिया काजी बोर्ड के गाजी अब्दुल सामद ने नाराजगी जताई है.
Trending Photos
भोपाल। आज के समय में हिंदू हो मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर किसी और धर्म का क्यों ना हो. हर कोई अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन केक काटकर करता है. लेकिन भारतीय मुस्लिमों के युवाओं के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाने की प्रथा पर आल इंडिया काजी बोर्ड के गाजी अब्दुल सामद ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों से फतवा की याद दिलाते हुए कहा केक काट करके जन्मदिन मनाना हराम है.
दरअसल, अपनी कौम के युवाओं पर भड़के मौलाना ने केक काटकर जन्मदिन मनाने पर फतवा जारी किया. उन्होंने कहा कि इस्लाम में केक कट करके जन्मदिन मनाना हराम और नाजायज है इस तरीके की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं है. इस्लाम केक कट करके जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं देता
केक काटना इस्लाम के खिलाफ
आल इंडिया काजी बोर्ड के गाजी अब्दुल सामद कहा कि जन्मदिन मनाना, खासकर केक काटकर, इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है. उन्होंने इस प्रथा को फहशी (अश्लीलता) और बेहूदा बताया, जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से नाजायज और हराम है. उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े इस्लामी विद्वानों द्वारा इस पर पहले ही फतवे जारी किए जा चुके हैं.
फिजूलखर्ची से बचने का आग्रह
गाजी अब्दुल सामद ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों का हवाला देते हुए युवाओं से इस तरह की फिजूलखर्ची से बचने का आग्रह किया है. वीडियो में उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने में पैसा और संसाधनों की बर्बादी होती है. केक काटकर जन्मदिन मनाने के दौरान पटाखे फोड़े जाते हैं और हजारों रुपये के केक बर्बाद किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर खाया भी नहीं जाता और फेंक दिया जाता है. जो बेबरकती और अन्न का अपमान है. उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए हाईवे पर रात में जन्मदिन मनाने की भी आलोचना की और इसे पूरी तरह से अनुचित बताया. मौलाना समद ने वीडियो के अंत में घोषणा की कि वे एक अभियान चलाएंगे, जिसके तहत लोगों को प्यार और मोहब्बत से समझाया जाएगा कि यह प्रथा इस्लाम में वर्जित है और इसके बजाय उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.