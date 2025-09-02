भोपाल में IT की बड़ी कार्रवाई: एक साथ 6 जगहों पर छापा, करोड़ों की टैक्स चोरी का शक

MP News: भोपाल में मंगलवार की सुबह एक साथ कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है, बताया जा रहा है कि भोपाल के अलावा इंदौर, मुंबई समेत देश के कई दूसरे शहरों में भी रेड की गई है, भोपाल में साइंस हाउस और उसके सहयोगी संस्थानों के ठिकानों पर छापा पड़ने की बात सामने आई है. सूत्रों से आई जानकारी के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेजों को आईडी ने जब्त किया है, जबकि जांच जारी है. आईटी की टीमें सुबह 5 बजे ही रेड के लिए पहुंच गई थी, जबकि सुबह 7 बजे के बाद सभी को यह जानकारी लगी कि भोपाल समेत दूसरे शहरों में रेड हुई है.

डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त

सूत्रों के मुताबिक, छापे के दौरान भारी मात्रा में टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की फिलहाल गहन जांच की जा रही है, शुरुआती अनुमान के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की गई है. क्योंकि यह एक बड़ी मेडिकल संस्थोा है, जो देशभर में मेडिकल इक्विपमेंट्स सप्लाई करती है. इसके अलावा निजी मेडिकल संस्थानों में भी यह कंपनी सेवाएं देती है. छापेमारी की खबर के बाद कंपनी के दफ्तरों में हलचल देखी गई, आईटी विभाग की टीमें सुबह से ही सक्रिय थीं और कुछ स्थानों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की परेशानियां न हो.

जानकारों की मानें तो कंपनी की आय और टैक्स फाइलिंग में बड़ा अंतर पाया गया है, इसके अलावा कुछ संदिग्ध लेन-देन और बोगस कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर की भी आशंका जताई जा रही है. आयकर विभाग की यह कार्रवाई हेल्थ सेक्टर में चल रही टैक्स चोरी के मुद्दे से जुड़ी है. फिलहाल इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है.

पुलिसकर्मी तैनात

भोपाल में आयकर विभाग की टीमें लालघाटी, गौतम नगर समेत अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की गई है, जहां कंपनी के मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है. वहीं रेड को लेकर पहले से ही पुलिस एक्टिव थी, जिससे छापे वाली जगहों पर पहले से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह के विरोध की स्थिति में निपटा जा सके. फिलहाल एक्शन जारी है, ऐसे में आगे इस मामले में और जानकारी आ सकती है.

भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट

