MP Terrorism Alert: 15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, 6 आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस से जुड़े हैं तार
MP Terrorism Alert: 15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, 6 आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस से जुड़े हैं तार

Lawrence Gang News: मध्य प्रदेश और दिल्ली में 15 अगस्त को अटैक करने की साजिश को नाकाम कर दिया है. पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है. वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बड़े - बड़े खुलासे किए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:34 AM IST
लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार!
लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार!

MP Attack Failed: पंजाब के जालंधर में हुए ग्रेनेड धमाका मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने 6 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी 15 अगस्त को दिल्ली और मध्य प्रदेश में बड़ा धमाका करने की फिराक में थे. बता दें कि राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर और टोंक से गिरफ्तार किया गया है, इन 6 आरोपियों में से 3 अरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं. वहीं इन आरोपियों से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है. 

दरअसल, इन आरोपियों ने 7 जुलाई 2025 को पंजाब के जालंधर जिले में एक शराब कारोबारी की दुकान में ग्रेनेड से धमाका कर पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था. वहीं पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी लंबे समय से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे. वहीं जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को जानकारी मिली तो जयपुर और अजमेर रेंज में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई आपराधिक क्षेत्रों में दबिश दी गई. इसके बाद संदिग्धों की पहचान की गई. 

काफी खतरनाक नेटवर्क
आपको बता दें कि इन गिरफ्तार आरोपियों में से जितेंद्र चौधरी उर्फ रितिक (टोंक), संजय (हनुमानगढ़) और सोनू उर्फ काली (कपूरथला, पंजाब) शामिल हैं. इनमें तीन नाबालिक को डिटेल किया गया है. वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इन बदमाशों का कनेक्शन पंजाब के अलावा, अन्य राज्यों से भी है. बताया जा रहा है कि इन आरोपियों का नेटवर्क काफी खतरनाक तरीके से सक्रिय है. 

कई चौंकाने वाले खुलासे
वहीं जब इनसे पूछताछ हुई तो बड़े बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि कनाडा में बैठे जीशान अख्तर नाम के शख्स के इसारे पर काम करते हैं. यही जीशान मुंबई में बाबा सिद्धीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी ले चुका है. इसके साथ ही वह पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी नवाशहरिया जैसे अपराधियों से जुड़ा है. ये सभी मिलकर देश के अलग-अलग हिस्सों में वारदात की प्लानिंग में थे. इसके अलावा, चंद रुपए देकर स्थानीय युवाओं को अपराध में शामिल करते हैं. (सोर्सः भास्कर)

