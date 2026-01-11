जम्बूरी मैदान में में अचानक क्यों छा गई आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध छोटी गाय? जानिए इसकी क्या-क्या हैं खासियत

Farmer Welfare Year 2026 News: राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष-2026 की शुरूआत हो चुकी है. इस मौके पर गायों की प्रदर्शनी लगाई गई. इस दौरान किसानों को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जागरुक किया गया.
Trending Photos
भोपालः प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है. इसी क्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री श्री लखन पटेल के निर्देश पर रविवार को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के शुभारंभ अवसर पर विभाग द्वारा विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया.
इस प्रदर्शनी में गिर, साहीवाल, थारपारकर तथा आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय की प्रदर्शनी लगाई गई. पुंगनूर गाय विशेष आकर्षण का केंद्र रही. इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित किसानों एवं पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार के संबंध में जागरूक किया गया.
दुग्ध उत्पादों की भी लगी प्रदर्शनी
पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जम्बूरी मैदान में 5 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से किसानों और पशुपालकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम स्थल पर गोबर से निर्मित उत्पादों जैसे राम दरबार, महाकाल प्रतिमा, पंचगव्य उत्पाद, पूजा-पाठ सामग्री एवं सौंदर्य प्रसाधनों की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई. इसके साथ ही विभाग द्वारा मुर्गीपालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा एवं बकरी की विभिन्न प्रजातियों का सजीव प्रदर्शन किया गया. वहीं, सांची दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई.
आत्मनिर्भर गोशालाओं पर जोर
पशुपालन एवं डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण स्वावलंबी गोशाला नीति-2025 तथा आत्मनिर्भर गोशाला मॉडल का भी विशेष प्रदर्शन किया गया, जिससे पशुपालकों को गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया.
पुंगनूर गाय की जानें खासियत
1. छोटी कद-काठी की पशु है, लेकिन बैलों के आकार की होती है.
2. ऊंचाई औसतन 3 से 5 फीट और वजन 115 से 200 किलो तक होता है.
3. इस नस्ल की गायों का रंग सफेद, भूरा या हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे या लाल होता है.
4. छोटे कद की वजह से माथा चौड़ा होता है. सींग छोटे और अर्धचंद्राकार होते हैं.
5. लंबी पूंछ जमीन तक जाती है. वहीं कान बाहर और पीछे की तरफ खड़े रहते हैं.
6. इनकी कमर के हिस्से में एक छोटा सा घुमाव भी देखने को मिलता है.
7. यह गाय करीब 5 किलो भोजन प्रतिदिन करती है और औसतन 2 से 4 लीटर दूध देती है.
8. पुंगनूर गाय व नंदी की कीमत 3 से 6 लाख के बीच होती है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट