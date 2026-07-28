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अब घर बैठे सुलझेगी जनसमस्या, CM मोहन यादव की बड़ी पहल; हर शुक्रवार फील्ड में उतरेंगे मंत्री-अफसर

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'जन विश्वास अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. यह अभियान 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में शुरू होगा और हर शुक्रवार संचालित किया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST
अब घर बैठे सुलझेगी जनसमस्या, CM मोहन यादव की बड़ी पहल; हर शुक्रवार फील्ड में उतरेंगे मंत्री-अफसर

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