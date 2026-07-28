अब घर बैठे सुलझेगी जनसमस्या, CM मोहन यादव की बड़ी पहल; हर शुक्रवार फील्ड में उतरेंगे मंत्री-अफसर

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मध्य प्रदेश में अब आम जनता को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 'जन विश्वास अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है. 7 अगस्त से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को पूरा प्रशासनिक अमला—मंत्री, विधायक, कलेक्टर से लेकर निचले स्तर के अधिकारी—सचिवालय या कार्यालयों में बैठने के बजाय सीधे गांवों, कस्बों और शहरी वार्डों में मौजूद रहेंगे.
कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले के मुताबिक, हर शुक्रवार को मंत्रालय या जिला स्तर पर कोई भी बड़ी नियमित बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ जनसमस्याओं के ऑन-द-स्पॉट समाधान पर केंद्रित रहे. इस दौरान अधिकारी सीधे चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और जिन मामलों में तत्काल राहत संभव होगी, उनका तुरंत निराकरण करेंगे. वहीं, भ्रष्टाचार या लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.
जनता की समस्याओं का होगा मौके पर समाधान
जनविश्वास अभियान का मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है. अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा जहां संभव होगा, वहीं उनका समाधान करेंगे. जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव नहीं होगा, उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा.
सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि जनविश्वास अभियान सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी. उन्होंने बताया कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों से अभियान की शुरुआत करेंगे.
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
अभियान के दौरान यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अभियान का मूल मंत्र संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी रहेगा. इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया है और अनावश्यक तामझाम से भी बचा जाएगा. सरकार की प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखें. सरकार का मानना है कि प्रशासन के सीधे जनता के बीच पहुंचने से शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, योजनाओं की प्रभावी निगरानी होगी और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी.
जनकल्याण की पहल को मिलेगी नई मजबूती
मध्य प्रदेश सरकार पहले भी जनकल्याण शिविरों और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती रही है. जनविश्वास अभियान को इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार का विश्वास है कि यह पहल न केवल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास के रिश्ते को भी और मजबूत बनाएगी.