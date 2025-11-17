भोपाल में जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम; ऐसे हुआ खुलासा

Bhopal News: भोपाल में एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म किया.यह घटना पीड़िता के घर में ही हुई. किशोरी की तबीयत बिगड़ने के बाद इसका खुलासा हुआ.
Trending Photos
MP Crime News: मध्य प्रदेश के भोपाल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां बागसेवनिया थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके जीजा ने ही दुष्कर्म किया. आरोपी जीजा ने उस समय इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जब नाबालिग घर में अकेली थी. घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अचानक बीमार पड़ गई और उसके परिजनों ने उससे पूछताछ की. पुलिस ने दुष्कर्मी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है.
जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार
दरअसल, राजधानी के बागसेवनिया थाना इलाके में एक हवसी जीजा ने मौके का फायदा उठाकर अपनी 14 साल की साली को हवस का शिकार बनाया. जब किशोरी की अचानक तबियत खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद आखिरकार मामले का खुलासा हुआ.
दुष्कर्मी जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने जो खुलासा किया वह और भी दिल दहला देने वाला है. पीड़िता ने बताया कि उसने डर के मारे और खास करके अपनी बड़ी बहन का घर न टूटे इस चिंता में आकर इस भयानक वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया था और चुपचाप सब सहती रही. अपने जीजा के विश्वासघात और घिनौने कृत्य के बारे में पता चलने पर परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले जीजा को गिरफ्तार कर लिया है.
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.