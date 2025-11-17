Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3006835
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम; ऐसे हुआ खुलासा

Bhopal News: भोपाल में एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म किया.यह घटना पीड़िता के घर में ही हुई. किशोरी की तबीयत बिगड़ने के बाद इसका खुलासा हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम; ऐसे हुआ खुलासा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के भोपाल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां बागसेवनिया थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके जीजा ने ही दुष्कर्म किया. आरोपी जीजा ने उस समय इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जब नाबालिग घर में अकेली थी. घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अचानक बीमार पड़ गई और उसके परिजनों ने उससे पूछताछ की. पुलिस ने दुष्कर्मी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है.

जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार
दरअसल, राजधानी के बागसेवनिया थाना इलाके में एक हवसी जीजा ने मौके का फायदा उठाकर अपनी 14 साल की साली को हवस का शिकार बनाया. जब किशोरी की अचानक तबियत खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद आखिरकार मामले का खुलासा हुआ.

दुष्कर्मी जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने जो खुलासा किया वह और भी दिल दहला देने वाला है.  पीड़िता ने बताया कि उसने डर के मारे और खास करके अपनी बड़ी बहन का घर न टूटे इस चिंता में आकर इस भयानक वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया था और चुपचाप सब सहती रही. अपने जीजा के विश्वासघात और घिनौने कृत्य के बारे में पता चलने पर परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले जीजा को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम
bijapur news
बीजापुर में चरमराई स्वास्थ व्यवस्था!मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण
bilaspur news hc
'शारीरिक संबंध से इंकार मानसिक क्रूरता है...’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक मंजूर
sagar bjp news
भाजपा ने नेहा जैन और अलकेश को क्यों किया पार्टी से बाहर? जानिए कौन हैं ये जोड़े
bilaspur news hc
बिलासपुर कोर्ट में तगड़ा बवाल! कथावाचक की पेशी पर भीड़ ने मचाया आतंक, FIR दर्ज
Chhattisgarh police
नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! सरकार का मास्टर प्लान तैयार
Bilaspur News
इंटरकास्ट मैरिज पर सजा? रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, केस दर्ज
ratlam news
छात्रा के घर में घुसा शिक्षक! पीछा करते हुए की गंदी हरकत, चिल्लाई तो धमकाकर भागा
damoh news
फसल के पैसों के झगड़े में बुझी किसान की जिंदगी! पुलिस ने 48 घंटे में उठाया पर्दा
Bilaspur News
मोपका में धर्मांतरण पर हंगामा! संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा मकान