अब JK यूनिवर्सिटी और अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल में नमाज के बाद धमाके की चेतावनी! मचा हड़कंप

Bhopal News: एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बम से उड़ाने की धमकी की एक घटना सामने आई है, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया है. इस बार निशाने पर जेके हॉस्पिटल और जेके यूनिवर्सिटी हैं, जो दोनों ही कोलार इलाके में स्थित हैं. ईमेल के ज़रिए दी गई इस धमकी में दावा किया गया है कि दोनों कैंपस में 21 बम लगाए गए हैं और वे दोपहर 1:30 बजे फट जाएंगे. मेल में आगे यह भी लिखा है कि दोपहर की नमाज़ से पहले दोनों संस्थानों को खाली करा लिया जाए.

JK यूनिवर्सिटी और अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी

सूचना मिलते ही भोपाल पुलिस बम निरोधक दस्ते (BDDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. अस्पताल में भर्ती मरीज़ों और विश्वविद्यालय के छात्रों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां हर कोने-कोने की गहन तलाशी ले रही हैं. हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, फिर भी एहतियाती कदम के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

21 बम रखने की धमकी

मेल में दावा किया गया है कि दोनों परिसरों के भीतर कुल 21 बम छिपाए गए हैं. एक समय सीमा तय करते हुए, भेजने वाले ने लिखा कि ये बम दोपहर 1:30 बजे विस्फोट होंगे. ईमेल में आगे कहा गया था कि दोपहर की नमाज़ के समय से पहले पूरे परिसर को खाली कर दिया जाना चाहिए, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव, हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, पढ़ें 18 मार्च की खबरें

आखिर कौन भेज रहा ये धमकी भरा मेल?

बता दें कि पिछले कुछ समय से भोपाल में विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों को लगातार इसी तरह की धमकियां मिल रही हैं. ये बार-बार आने वाले फर्जी ईमेल (या फर्जी कॉल) पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी बन गए हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि साइबर सेल और खुफिया एजेंसियां ​​इन ईमेल के IP एड्रेस का पता लगाने या इनके असली स्रोत की पहचान करने में असमर्थ क्यों हैं?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!