एमपी में मरीजों को बड़ी राहत! सरकार से बातचीत के बाद बनी बात, जानिए क्यों बिगड़े थे हालात?

Junior Doctors Strike Postponed: एमपी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिली. जहां पर अस्पतालों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने 16 मार्च तक अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया. आइए इनकी मांगों के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:29 PM IST
Junior Doctors Strike Postponed
MP Doctor News: मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को सुबह से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 16 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है. दरअसल, जूड़ा प्रतिनिधिमंडल की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त के साथ बैठक में बातचीत के बाद फैसला लिया गया है. बैठक में सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टरों के लंबित स्टाइपेंड और एरियर के भुगतान को लेकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. वहीं जूड़ा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है. 
 
उन्होंने आगे बताया कि सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि 5 से 7 दिनों के अंदर ही सभी आवश्यक मांगों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसी आस्वासन के बाद जूड़ा ने फिलहाल आंदोलन को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है. बता दें कि लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न ने ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है. प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इसका असर भी देखने को मिला है. हालांकि, आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई थीं. इसके अलावा, ऑपरेशन थिएटर में केवल गंभीर मरीजों का ही इलाज किया जा रहा था. 
 
गंभीर मरीजों का इलाज 
इस हड़ताल का असर, राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमीदिया अस्पताल में हड़ताल का असर साफ नजर आया. ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं. इसके अलावा, सुबह से मरीज इलाज के इंतजार में बैठे रहे. कुछ मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा. मरीजों का कहना है कि सुबह से अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन डॉक्टरों के काम बंद करने के कारण इलाज नहीं हो सका. वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ गंभीर मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा. इसके अलावा, हर्निया, रॉड इंप्लांट और अन्य तय सर्जरी फिलहाल टाल दी गई हैं. 
 
क्यों की गई थी हड़ताल?
जूडा एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्टाइपेंड में संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है. न ही एरियर का भुगतान किया गया. कई बार शासन को जानकारी दी, उसके बावजूद इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया गया है. जूडा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और विभागाध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें साफ कहा गया है कि जब तक मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाओं का बहिष्कार जारी रहेगा.
 
रिपोर्टः जी न्यूज इनपुट डेस्क
 
