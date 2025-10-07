Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh

Karwa Chauth Moon Rise Time: करवा चौथ पर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कब नजर आएगा चांद, अभी से देख लें टाइमिंग

Karwa Chauth 2025 in MP: 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिनें चांद देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं. तो चलिए जानते हैं आपके शहर भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में चांद कब दिखेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:29 PM IST
Karwa Chauth timing Bhopal: करवा चौथ 2025 इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. करवा चौथ की रात सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि, बेहतर जीवन, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए रखा जाता है. इस साल चंद्रोदय का समय रात 8:13 बजे के आसपास रहने का अनुमान है. ऐसे में चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शहरों में चांद कब दिखेगा? 

पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं महिलाएं
दरअसल, हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार विशेष महत्व रखता है. इस दिन का विवाहित महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं. करवा चौथ मध्य प्रदेश में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन की शाम को महिलाएं करवा माता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं, फिर छलनी से चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं. व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक चलता है. 

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कब नजर आएगा चांद
वैदिक पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर की रात को चंद्रोदय का समय रात 08 बजकर 13 मिनट पर होगा. वहीं भोपाल में रात 8 बजकर 26 मिनट पर, इंदौर में रात 8 बजकर 33 मिनट पर और ग्वालियर में रात 7 बजकर 54 मिनट पर चंद्रोदय होगा. हालांकि चांद निकलने का समय बदल भी सकता है.

करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से शाम 7:07 बजे तक रहेगा.  इस प्रकार पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 9 मिनट होगी.

