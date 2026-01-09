Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068260
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज, CM करेंगे शुभारंभ, 4K वॉटर प्रोजेक्शन रहेगा आकर्षण का केंद्र

Khelo MP Youth Games: राजधानी भोपाल में 12 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़े तालाब पर देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से उद्धाटन करेंगे. कार्यक्रम में मैस्कॉट, एंथम, लोगो और जर्सी का औपचारिक लोकार्पण होगा. वहीं 4K वॉटर प्रोजेक्शन दर्शतों के लिए खास आकर्षण रहेगा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज, CM करेंगे शुभारंभ, 4K वॉटर प्रोजेक्शन रहेगा आकर्षण का केंद्र

Khelo MP Youth Games: स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य आगाज होगा. इस राज्यस्तरीय खेल महोत्सव का उद्धाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव शहर के बड़े तालाब पर शाम 6 बजे करेंगे. यह आयोजन देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठा प्रयोग है. 

कार्यक्रम का आयोजन शहर के बोट क्लब स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में किया जाएगा.  इस अवसर पर सीएम मोहन यादव यूथ गेम्स के मैस्कॉट, एंथम, लोगो और जर्सी का औपचारिक लोकार्पण करेंगे. लॉन्चिंग इवेंट को यादगार बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. देश में पहली बार इवेंट के दौरान दर्शक 4K वॉटर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा. यह अत्याधुनिक तकनीक दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव और सिनेमाई अनुभव देगी, जैसा अनुभव अब तक किसी भी राज्य स्तरीय खेल आयोजन में देखने को नहीं मिला है.

फायर वर्क और 20 फीट ऊंची जर्सी होगी आकर्षण का केंद्र

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही हाई क्वालिटी डिस्प्ले, टॉच लाइटिंग के माध्यम से फायर वर्क और 20 फीट ऊंची 'लार्जर दैन लाइफ' जर्सी आकर्षण का केंद्र रहेंगी. खेल एंव युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

चार चरणों में आयोजित होगा कार्यक्रम 

खेलो एमपी यूथ गेम्स की प्रतियोगिताएं कुल चार चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें 28 विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है.

  • ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं- 12 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी.
  • जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी.
  • संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं- 21 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.
  • राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं - 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

प्रतियोगिताओं का समापन 31 जनवरी को होगी.आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को खेलों के माध्या से आगे बढ़ने का अवसर देना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है. यूथ गेम्स में पहली बार पारंपरिक औल लोकप्रिय खेलों को विशेष महत्व दिया गया है. इसके तहत पिट्टू और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेलों के साथ क्रिकेट और थ्रो बॉल को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें : 7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा, सीएम भी हुए थे शामिल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Khelo MP Youth Gamesbhopal newsMPmadhya pradesh news

Trending news

Khelo MP Youth Games
मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज...
Panna news
किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी
ujjain news
7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा
gwalior news
ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज
cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम
indore crime news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर सलमान ने आकाश बनकर दिया धोखा, बनाए अश्लील वीडियो
mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह