मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज, CM करेंगे शुभारंभ, 4K वॉटर प्रोजेक्शन रहेगा आकर्षण का केंद्र

Khelo MP Youth Games: स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य आगाज होगा. इस राज्यस्तरीय खेल महोत्सव का उद्धाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव शहर के बड़े तालाब पर शाम 6 बजे करेंगे. यह आयोजन देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठा प्रयोग है.

कार्यक्रम का आयोजन शहर के बोट क्लब स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में किया जाएगा. इस अवसर पर सीएम मोहन यादव यूथ गेम्स के मैस्कॉट, एंथम, लोगो और जर्सी का औपचारिक लोकार्पण करेंगे. लॉन्चिंग इवेंट को यादगार बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. देश में पहली बार इवेंट के दौरान दर्शक 4K वॉटर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा. यह अत्याधुनिक तकनीक दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव और सिनेमाई अनुभव देगी, जैसा अनुभव अब तक किसी भी राज्य स्तरीय खेल आयोजन में देखने को नहीं मिला है.

फायर वर्क और 20 फीट ऊंची जर्सी होगी आकर्षण का केंद्र

साथ ही हाई क्वालिटी डिस्प्ले, टॉच लाइटिंग के माध्यम से फायर वर्क और 20 फीट ऊंची 'लार्जर दैन लाइफ' जर्सी आकर्षण का केंद्र रहेंगी. खेल एंव युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

चार चरणों में आयोजित होगा कार्यक्रम

खेलो एमपी यूथ गेम्स की प्रतियोगिताएं कुल चार चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें 28 विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है.

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं- 12 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी.

जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी.

संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं- 21 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं - 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

प्रतियोगिताओं का समापन 31 जनवरी को होगी.आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को खेलों के माध्या से आगे बढ़ने का अवसर देना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है. यूथ गेम्स में पहली बार पारंपरिक औल लोकप्रिय खेलों को विशेष महत्व दिया गया है. इसके तहत पिट्टू और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेलों के साथ क्रिकेट और थ्रो बॉल को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है.

