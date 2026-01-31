लूडो का खेल पड़ा भारी, हार के पैसे नहीं दिए तो कार में उठा ले गए बदमाश, मारपीट कर मांगी फिरौती

Bhopal News: राजधानी भोपाल में महज 1500 रुपए के विवाद को लेकर अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है. लूडो गेम में पैसे नहीं देने पर चार बदमाशों ने दो युवकों का अपहरण कर लिया. मामला एमपी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपिययों को गिफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक पीड़िक युवको की पहचान अभय चौहान और विक्की प्रजापति के रूप में हुई है. पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें एमपी नगर जोन-2 से कार में जबरन बैठाया और कोलार इलाके में ले जाकर उनके साथ मारपीट की.

लूडो गेम के दौरान 1500 रुपए नहीं देने को लेकर हुए था विवाद

अपहरण के बाद आरोपियों ने दोनों युवकों से 25000 की मांग भी की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद लूडो गेम के दौरान 1500 रुपए नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में अपहरण जैसी गंभीर वारदात में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही एमपी नगर थाना पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

एक युवक ने तीन युवतियां पर किया हमला

वहीं दूसरी तरफ भोपाल में एक खौफनाक घटना सामने आई है. एक युवक ने तीन अलग-अलग जगहों पर तीन युवतियों पर चाकू मारकर हमला कर दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों में से कोई भी युवती आरोपी युवक को नहीं जानती थी. पुलिस भी इस घटना से हैरान है, क्योंकि पहले से जान-पहचान या झगड़े की कोई संभावना नहीं दिख रही है. सनकी युवक ने पहले पिपलानी में दो युवतियों को चाकू मारा बाद में अयोध्या नगर में एक युवती को चाकू मारा.

