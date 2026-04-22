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MP के किसानों को बड़ी सौगात, अब जमीन के बदले मिलेगा 4 गुना मुआवजा, CM मोहन का ऐलान

MP Land Acquisition New Rule:मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने घोषणा की कि अब प्रदेश में किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहण करने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा.

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:50 PM IST
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MP के किसानों को बड़ी सौगात, अब जमीन के बदले मिलेगा 4 गुना मुआवजा, CM मोहन का ऐलान

MP Land Acquisition New Rule: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा और अहम फैसला लिया है. 22 अप्रैल को भोपाल स्थित सीएम हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की कि अब प्रदेश में किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहण करने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. सरकार ने भू-अर्जन मुआवजे का फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है, जिससे किसानों को मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा होगा. इस फैसले के बाद भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को पहले की तुलना में कहीं अधिक और उचित भुगतान मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी जमीन का वाजिब मूल्य मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे. साथ ही, इससे विकास परियोजनाओं में आ रही बाधाएं भी कम होंगी, जिससे प्रदेश में योजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी और विकास की रफ्तार तेज होगी. 

सरकार का बड़ा फैसला
सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि नई व्यवस्था के तहत शहरी इलाकों के किसानों को उनकी जमीन की कीमत का दोगुना मुआवजा मिलेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह मुआवजा जमीन की कीमत का चार गुना तक होगा. उन्होंने बताया कि 13 जनवरी, 2025 को मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी. इस दिशा में काम 7 नवंबर 2025 को शुरू हुआ, जिसके दौरान सभी संबंधित पक्षों से राय ली गई. यह फैसला सभी की सहमति के आधार पर लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.

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'16,000 करोड़ से अधिक का दिया मुआवजा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 55,530 किसानों को 16,000 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया है. अब यह राशि और बढ़ने वाली है. विभिन्न सरकारी विभागों में मुआवजे की दरें भी बढ़ाई जाएंगी. यह नई नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान एक तय समय-सीमा के भीतर सीधे जमा हो जाए. उन्होंने बताया कि पहले कोर्ट में मामले लंबित होने के कारण विकास परियोजनाओं को पूरा होने में अक्सर दस साल तक लग जाते थे. हालांकि अब यह समय-सीमा घटाकर दो साल कर दी जाएगी. जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और किसानों को उनका मुआवजा समय पर मिल जाएगा. 

'किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार'
गेहूं की खरीद के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल निर्यात न के बराबर है और बारदाने की कमी के कारण प्लास्टिक के बोरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इन परिस्थितियों के बावजूद सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.  सबसे पहले छोटे किसानों से, उसके बाद मध्यम श्रेणी के किसानों से और अंत में बड़े किसानों से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद कीमत का वादा भी पूरा किया जाएगा, और केंद्र सरकार से खरीद कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें : MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश, CM के निर्देश पर 2024 से हुए थे बंद

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