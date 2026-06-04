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भोपाल में EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटा, बचाने आई बहन का गाल चीरकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस

Bhopal News: भोपाल के शंकर नगर इलाके में एक युवक ने अपनी EX गर्लफ्रेंड पर जानलेवा चाकू से हमला कर दिया. इस घटना के दौरान आरोपी ने युवती की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर चाकू से कई वार किए. वहीं युवती को बचाने पहुंची उसकी बहन पर भी हमला किया गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:06 PM IST
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भोपाल में EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटा, बचाने आई बहन का गाल चीरकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस

Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल के शंकर नगर इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने युवती पर पागलों की तरह हमला किया. उसने उसके गले, चेहरे, पीठ और हाथों को निशाना बनाया. इस हमले में युवती को गंभीर चोटें आईं. घटना के दौरान उसकी बहन उसे बचाने के लिए आगे आई, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. इस दौरान बहन के गाल पर गंभीर चोट लग गई. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा होने लगी. भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

 EX गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला
बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना मंगलवार शाम को शंकर नगर इलाके में हुई. यह घटना आस-पास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में आरोपी की हरकतें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है. वीडियो में युवा आरोपी को चाकू से बेतहाशा हमला करते हुए देखा जा सकता है.

ओरोपी मौके से फरार
आरोपी ने पूर्व प्रेमिका की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. कुछ ही पलों में सड़क खून से लथपथ हो गई और वह युवती जमीन पर गिर गई.  इसी बीच जब पीड़ित की बड़ी बहन उसे बचाने के लिए आई तो सनकी आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. इस हमले में उसके गाल पर गहरा ज़ख्म हो गया. जब शोर-शराबा सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो आरोपी मौके से फरार हो गया.

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हत्या के प्रयास में केस दर्ज
छोला मंदिर पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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