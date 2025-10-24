रिया मौत मामले में रिटायर्ड डीएसपी को ढूंढ रही पुलिस! कोलार में बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग

DSP Son Criminal Case: कोलार के शशि हाइटेक सिटी, राजहर्ष इलाके में दशहरे के दिन हुई हर्ष फायरिंग ने एक मासूम की जान ले ली. रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव के बेटे ने 315 बोर की राइफल से जश्न मनाते हुए फायर किया, जिसमें 10 वर्षीय रिया रजक को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई. एफएसएल, सागर की फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि यही गोली सीधे रिया को लगी थी. घटना के बाद से रिटायर्ड डीएसपी के घर पर ताला लग गया है और उनके मोबाइल बंद हैं, जिससे पुलिस उन्हें ढूंढने में जुटी है.

डीके-4 निवासी रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव की लाइसेंसी राइफल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजी गई थी. जांच में यह भी साफ हुआ कि हर्ष फायर के दौरान चली गोली ही रिया रजक की मौत की वजह बनी. पुलिस ने घटना स्थल का क्राइम सीन रीक्रिएट किया और रिटायर्ड डीएसपी के बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया. इस बीच, परिवार के सभी सदस्य घर से गायब हैं और पुलिस उनके मोबाइल से भी संपर्क नहीं कर पा रही है.

पुलिस तलाश में जुटी

पुलिस अब रिटायर्ड डीएसपी यादव की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है, क्योंकि 315 बोर राइफल का लाइसेंस उनके नाम पर है. उनसे पूछताछ के आधार पर ही बेटे की गिरफ्तारी भी संभव हो पाएगी. घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और लोगों में मासूम की मौत को लेकर गुस्सा और चिंता देखने को मिल रही है. प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. (रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

