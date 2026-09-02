तीसरे दिन कोलार मार्केट बंद, भोपाल में किसकी निकाली गई अर्थी? जानिए क्यों परेशान हैं व्यापारी

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Kolar Market Traders Protest: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीसरे दिन भी सीलिंग कार्रवाई देखने को मिली है. इसके विरोध में शहर में व्यापारियों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. बता दें कि बुधवार के दिन सुबह से ही दुकानों के शटर बंद रहे, व्यापारी हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे और इस दौरान एक अर्थी भी निकाली गई. इस दौरान जी मीडिया की टीम ने व्यापारियों से बातचीत भी की. व्यापारियों का कहना है कि यह अर्थी किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उनके खत्म होने वाले व्यापार का प्रतीक है.
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जारी रखेंगे. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सीलिंग कार्रवाई से छोटे व्यापारियों के सामने कारोबार चलाने का संकट खड़ा हो गया है
व्यापारियों की मुख्य मांग क्या है?
व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग सीलिंग कार्रवाई खत्म करने की है. एक व्यापारी ने कहा, हमारी मांग है कि सीलिंग को खत्म किया जाए और व्यापार चालू रखा जाए. हमारे व्यापारी भाई बहुत परेशान हैं. छोटे-छोटे पैसे जोड़कर हमने दुकानें खरीदी थीं, लेकिन आज हमारी दुकानें बंद कर दी गई हैं. हम लोग काफी परेशान हैं. इसके अलावा, व्यापारियों ने मास्टर प्लान को लेकर भी सरकार से अपनी बात रखने की मांग की है. व्यापारी ने बताया कि, हमारी सरकार से अपील है कि छोटे व्यापारियों की परेशानी को समझा जाए, उन्हें सुविधा दी जाए और दुकानें चालू रखने की व्यवस्था की जाए.
अर्थी निकालने के पीछे क्या कहा?
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों के हाथों में अर्थी भी देखने को मिली. इसको लेकर एक व्यापारी ने कहा कि इसे अपने कारोबार की हालत से जोड़ रहे हैं. यह हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है. हम जो अर्थी लेकर चल रहे हैं, वह हमारे व्यापार की है. हमारा व्यापार मर चुका है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जो सीलिंग की गई है, उसके कारण एक व्यापारी का पूरा परिवार परेशान हो रहा है. व्यापारी का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई का असर सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की रोजो-रोटी पर भी असर दिखाई देने लगा है.
व्यापारियों ने दी बड़ी चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अगला कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा, हम अपने पूरे परिवार के साथ व्यापार के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. वहीं व्यापारियों ने कहा कि सरकार उनकी परेशानी की तरफ ध्यान दे. ताकि उनका व्यापार पूरी तरह से सुरक्षित हो सके.
बंद का असर और आगे क्या?
सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का यह प्रदर्शन अब बड़ा विरोध बनता दिखाई दे रहा है. दुकानों को बंद रखना, तिरंगा लेकर सड़क पर उतरना और व्यापार की अर्थी निकालना इन सबके जरिए व्यापारी अपनी मांग को सामने रख रहे हैं. अब देखना यह होगा कि सीलिंग कार्रवाई को लेकर व्यापारियों की मांग पर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है. हालांकि, व्यापारी सीलिंग खत्म करने और छोटे दुकानदारों को राहत दने की मांग पर कायम है.
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