'भूतिया ट्रेन' बनी कोटा-भोपाल एक्सप्रेस! बिना यात्रियों पटरी पर दौड़े 11 कोच, लोग बोले- भूत बैठे थे क्या?
'भूतिया ट्रेन' बनी कोटा-भोपाल एक्सप्रेस! बिना यात्रियों पटरी पर दौड़े 11 कोच, लोग बोले- भूत बैठे थे क्या?

MP News: बीते गुरुवार कोटा से भोपाल रवाना हुई एक ट्रेन का आज जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. 11 कोच वाली इस ट्रेन में एक भी यात्री सवार नहीं थे. ट्रेन बिना किसी यात्री के ही भोपाल रवाना हुई, जिसको लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:28 PM IST
Kota-Bhopal Train News: बीते गुरुवार की रात भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी अजीब घटना देखी गई. कोटा से भोपाल के लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया था. हैरानी की बात ये रही कि कोटा-भोपाल की ये ट्रेन बिना यात्री के पूरी की पूरी खाली ही भोपाल के लिए रवाना हुई. सोशल मीडिया पर इस ट्रेन को लेकर काफी मजाक बनाया जा रहा है. वहीं कई यूजर्स रेलवे प्रशासन पर खाली ट्रेन को लेकर प्रश्न कर रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला
कोटा रेल मंडल ने बीते रात एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जो भोपाल के लिए रवाना की गई थी. ट्रेन में एक भी यात्री के न होने से ये मामला सोशल मीडिया पर काभी वायरल  हो रहा है. लोग भारतीय रेलवे से लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं रेलवे की ओर से इस ट्रेन को अनरिजर्व्ड बताया गया जिसे मुख्य रुप से भोपाल में हुए कथा कार्यक्रम में लोगों को भगदड़ से बचाने के लिए रवाना किया गया था. 

लोग क्यों बना रहें मजाक
वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस घटना का मजाक बनाते हुए रेलवे सिस्टम की खूब निंदा कर रहे. दरअसल, कोटा-भोपाल के लिए चलाई गई इस ट्रेन की जानकारी NTES पर नहीं डाली गई थी. रेलवे ने सोशल मीडिया पर रात करीब 9 बजे इस ट्रेन की जानकारी पोस्ट की थी, वहीं ट्रेन के रवाना होने की टाइमिंग रात 11.10 बजे की थी. इसी को देखते लोग रेलवे से कई तरह के सवाल कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर ट्रेन की जानकारी डालने से क्या  पैसेंजर आ जाएंगे? हैरानी की बात तो ये भी है कि ट्रेन के वापस आने की भी खबर किसी यात्री को नहीं है. 

रेलवे की ओर से क्या कहा गया
वहीं तूल पकड़ते इस मामले पर रेलवे की ओर से कहा गया कि ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी. इसे अनरिजर्व्ड की तरह चलाया गया था. भोपाल में आयोजित हुए कथा कार्यक्रम में भीड़ को देखते हुए, शॉर्ट नोटिस पर इमरजेंसी के तौर पर ट्रेन को भोपाल रवाना किया गया था. हमें शाम को नोटिफिकेशन मिला फिर गाड़ी का एग्जामिन किया गया. इसके बाद ट्रेन की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई. ट्रेन अनरिजर्व्ड थी इसलिए इसकी जानकारी NTES पर नहीं दी गई. 

