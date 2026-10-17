/खाटूश्याम जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटा दुखों का पहाड़: कोटा में भीषण सड़क हादसा, CM मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता देने के दिए निर्देश

इस भीषण सड़क दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अत्यंत दुख और संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद पीड़ादायक बताया है। शोकाकुल परिवारों के प्रति आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की ओर से भोपाल और बैतूल जिले के निवासी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि और हरसंभव मदद देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. प्रशासन और सरकार इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। इस हादसे के बाद से मृतकों के पैतृक आवास और भोपाल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.