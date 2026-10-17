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खाटूश्याम जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटा दुखों का पहाड़: कोटा में भीषण सड़क हादसा, CM मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता देने के दिए निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 अक्टूबर को कोटा में हुई सड़क दुर्घटना पर गहन दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की ओर से भोपाल एवं बैतूल जिले के निवासी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं हर संभव सहयोग प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 17, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 01:11 PM IST
खाटूश्याम जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटा दुखों का पहाड़: कोटा में भीषण सड़क हादसा, CM मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता देने के दिए निर्देश

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