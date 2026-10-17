/खाटूश्याम जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटा दुखों का पहाड़: कोटा में भीषण सड़क हादसा, CM मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता देने के दिए निर्देश

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राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दर्दनाक और मर्माहत कर देने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय जिला प्रशासन ने इस बड़े हादसे में 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। जानकारी के अनुसार, सभी मृतक भोपाल के रहने वाले थे और एक मिनी बस में सवार होकर खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह अप्रिय घटना घटित हुई.
इस भीषण सड़क दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अत्यंत दुख और संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद पीड़ादायक बताया है। शोकाकुल परिवारों के प्रति आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की ओर से भोपाल और बैतूल जिले के निवासी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि और हरसंभव मदद देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. प्रशासन और सरकार इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। इस हादसे के बाद से मृतकों के पैतृक आवास और भोपाल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, 'आज कोटा में भोपाल से खाटूश्यामजी जा रही मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. राज्य शासन की ओर से भोपाल एवं बैतूल जिले के निवासी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं हर संभव सहयोग प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. बाबा महाकाल दिवंगतों को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'
आज कोटा में भोपाल से खाटूश्यामजी जा रही मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य शासन की ओर से भोपाल एवं बैतूल जिले के निवासी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं हर संभव सहयोग प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बाबा महाकाल दिवंगतों को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 17, 2026
ट्रैवलर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी
भोपाल से खाटूश्यामजी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर बस कोटा में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने की है. जानकारी के अनुसार, बस में भोपाल के 21 लोग सवार थे. इनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे. श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी कराडिया के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.