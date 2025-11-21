कोटा में भोपाल के छात्र की मौत, JEE एस्पिरेंट 9वीं मंजिल से गिरा, आत्महत्या या हादसा?

Bhopal News-कोटा में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से गिरने से जेईई की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो गई. मृतक छात्र भोपाल का रहने वाला था. छात्र अपनी मां के साथ दो साल से कोटा में किराए के फ्लैट में रह रहा था. यह घटना हादसा है या आत्महत्या पुलिस इसकी जांच में जुट गई है.
Coaching Student in Kota-भारत के कोचिंग हब कोटा में एक और दुखद घटना सामने आई हैं, जहां जेईई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान 18 वर्षीय ईशान पीलावाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के भोपाल का रहने वाला था. वह अपनी मां के साथ किराए के फ्लैट में रहता था. यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3.30 बजे रॉयल इंपीरिया मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में हुई.
हादसा या आत्महत्या
कोटा डीएसपी योगेश शर्मा के अनुसार, ईशान पालीवाल पिछले दो सालों से अपनी मां तारा पालीवाल के साथ किराए के फ्लैट में रहकर पढ़ाई कर रहा था. 9वीं मंजिल से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी. उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह घटना एक दुर्घटना भी या छात्र ने आत्महत्या की है.
मां सदमे में, पिता भोपाल में इंजीनयिर
मृतक छात्र के पिता, विवेक पालीवाल, भोपाल में इंजीनियर हैं और बी2 सिद्धार्थ लेक सिटी, आनंद नगर रायसेन रोड पर रहते हैं. हादसे की सूचना उन्हें दे दी गई है. हादसे के बाद से ईशान की मां तारा पालीवाल की हालत बेहद खराब है और वह सदमे में हैं. पुलिस ने बताया कि पिता के कोटा पहुंचने के बाद शनिवार को शव का पोस्टमॉर्टम एमबीएस अस्पताल की मर्च्युरी में कराया जाएगा.
एफएसएल टीम ने जुटाई सबूत
पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बिल्डिंग के बाहरी एंगल, बालकनी और अन्य संभावित जगहों की गहन जांच की है. मामले की तह तक जाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, और फ्लैट के अंदर की स्थिति का भी मुआयना किया गया है. मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने भी महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिलेगी.
