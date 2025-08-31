Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की सितंबर वाली किस्त? जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2903276
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की सितंबर वाली किस्त? जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे

Ladli Bahna Yojana September Installment Date: लाड़ली बहनों को सितंबर की किस्त का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि लाड़ली बहनों के खाते में सितंबर वाली किस्त कब तक आने की संभावना है और कब से इनको बढ़े हुए पैसे मिलेंगे.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की सितंबर वाली किस्त? जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे

Ladli Bahna Yojana 28th Kist Update: लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछले महीने रक्षाबंधन के अवसर पर तो यह राशि बढ़ाकर 1500 रुपए ट्रांसफर की गई थी. वहीं, अब लाड़ली बहनों को सितंबर में मिलने वाली किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कब आ सकती है लाड़ली बहना की सितंबर वाली किस्त और अब कब मिलेंगे 1500 रुपए...

कब से मिलेंगे 1500 रुपए
दरअसल, लाड़ली बहनों को मिलने वाली 1250 रुपए की राशि बहुत जल्द 1500 रुपए होने वाली है. इस बात का ऐलान खुद सीएम मोहन यादव ने किया है. उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान पड़ने वाले भाई दूज से उनकी राशि बढ़ा दी जाएगी. इसके बाद से उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.

सीएम मोहन ने दी जानकारी
मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुआ है. जिसमें सीएम मोहन ने इस बात की जानकारी दी है कि इस बार दीपावली 18 अक्टूबर को है यानी की एक महीने बाद लाड़ली बहना योजना की किस्त में 250 रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी. वहीं, कल बुंदलेखंड में एक कार्यक्रम के दौरान भी सीएम मोहन ने कहा था कि भाई दूज पर उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कब आएगी सितंबर वाली किस्त
लाड़ली बहनों के खाते में अक्टूबर से तो बढ़कर पैसे आएंगे ही, लेकिन इससे पहले उन्हें सितंबर में आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अब तक इस योजना की 27 किस्त जारी की जा चुकी है. वहीं, 28वीं किस्त आने वाली है. पिछने महीने  27वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को जारी की गई थी. हालांकि, आमतौर पर हर महीने लाड़ली बहना की किस्त 10 से 15 तारीख के बीच आती है. ऐसे में संभावना है कि इस बार भी लाड़ली बहनों की किस्त इसी टाइम पर जारी हो सकती है. हालांकि अभी इसकी तारीखों को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. हम यहां आपको संभावित तिथि के बारे में बताएं हैं.

ये भी पढ़ें- बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Ladli Bahna Yojana

Trending news

mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
indore news
जनधन खातों में नहीं करवाया ये काम, तो अकाउंट में रुपए आना हो जाएगा बंद, जानें वजह
Sagar
बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा
damoh news
आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी
mp news
विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार! लाखों रुपये की मदद करेगी MP सरकार
Katni News
कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी,189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर,परिवार में लौटी खुशियां
Bilaspur News
पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने किया कांड
mp news
खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान
mp news
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष
gariaband news
भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अनोखी परंपरा
;