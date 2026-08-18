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MP में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को मिली नई रफ्तार, मोहन कैबिनेट ने मंजूर किए 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा, 'नमन मिशन' का भी गठन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16 हजार 326.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:30 PM IST
MP में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को मिली नई रफ्तार, मोहन कैबिनेट ने मंजूर किए 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा, 'नमन मिशन' का भी गठन

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