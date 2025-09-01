Ladli Behna Yojana: क्या आपको नहीं मिल रहा लाड़ली बहना योजना का लाभ? जानें कैसे करें आवेदन और क्या है योग्यता

Ladli Behna Yojana Latest Update: लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बहनों को सहायदा प्रदान करना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 12,50 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है. अगर आप इस योजना के पात्र हैं, किंतु लाभ नहीं मिल रहा है तो आइए जानते हैं कैसे करना होगा आवेदन और क्या है इसकी पात्रता...

अगर आपको लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इस योजना के तीसरे चरण में आवेदन कर सकती हैं. फिलहाल लाड़ली बहना योजना 3.O की शुरुआत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तीसरे चरण के लिए बहुत जल्द आवेदन शुरू हो सकता है.

जैसे ही लाड़ली बहना योजना के तीसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ और स्थानीय ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के माध्यम से दे दी जाएगी. जो भी पात्र महिलाएं इस लाभ से वंचित हैं, वो इस दौरान आवेदन कर सकती हैं.

जानिए आवेदन की योग्यता

लाड़ली बहना योजना के आवेदन के लिए मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसका लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जिसकी उम्र 21 वर्ष से हो चुकी हो और 60 वर्ष से कम हो. इसका लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को मिलेगा. लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए और परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

लाड़ली बहना योजना के पात्र महिलाओं को आवेदन करने के लिए परिवार समग्र आईडी और व्यक्तिगत समग्र आईडी के साथ आधार कार्ड होना चाहिए. जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो. इसके साथ ही लाभार्थी महिला का खुद का खाता चाहिए. ज्वाइंट खाता नहीं मान्य होगा. साथ ही बैंक खाता और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. आवेदन करने से पहले आपकी समग्र e-KYC पूरी होनी चाहिए. वरना आपका आवेदन रद्द हो जाएगा.

