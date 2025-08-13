लाड़ली बहनों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा! इस महीने से खटाखट जारी किए जाएंगे 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश की बहुचर्चित योजना, लाड़ली बहना योजना को लेकर अपडेट आई है. अपडेट है कि बस कुछ ही महीने बाद से मध्य प्रदेश की बहनों को लाड़ली बहना योजना की सहायता राशि के रूप में, 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए बढ़ा कर दिए जाएंगे. कयाश लगाई जा रही है कि ठीक दो महीने बाद से ही महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे. हाल ही में रक्षाबंधन पर बहनों को 1500 रुपए जारी किए गए है. 1250 रुपए योजना के तहत वहीं एक्सट्रा 250 रुपए शगुन के तौर पर जारी किए गए थे.

कब से मिलेंगे 1500 रुपए

मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिसियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया गया कि दीपावली की भाई दूज से महिलाओं को हर महीने लाड़ली बहना के तहत 1500 रुपए की राशि जारी की जाएगी. इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है वहीं भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी. उम्मीद यही है कि दी गई जानकारी के तहत 20-23 अक्टूबर के बीच महिलाओं को लाड़ली बहना की बढ़ी हुई राशी जारी की जा सकती है.

लाड़ली बहना का पैसा नहीं आ रहा तो क्या करें

अगर आपको लाड़ली बहना का पैसा नहीं मिल रहा तो इसके लिए आप अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है. या फिर लाड़ली बहना की ऑफिसियल वेबसाइट cmhelpline.mp.gov.in पर जाकर शिकायत फॉर्म पर अपनी परेशानी का हल खोज सकती है. इसके अलावा आप इस हेल्पलाइन नंबर 0755 2700800 पर भी कॉनटेक्ट कर सकती है.

एक नजर योजना पर

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है. इस योजना को साल 2023 में शुरू किया गया था. इस योजना के तहत विवाहित महिला को ही योजना की सहायता राशि जारी की जाती है. ऐसी महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए. पहले महिलाओं को योजना के तहत 1हजार रुपए दिए जाते थे. अब राशी के अमाउंट को 1 हजार से 1250 रुपए किया गया है. दीपावली से यही अमाउंट 1500 रुपए हो जाएगी. लाड़ली बहना योजान की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी वहीं हाल ही में रक्षाबंधन पर बहनों को लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त जारी की गई है.

सोर्स: पत्रिका