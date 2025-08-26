बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2897793
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला

MP Ladli Behna Yojana: एमपी में लाड़ली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब तक बंद है फिर भी पिछले दो महीनों में पात्र महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. जानिए क्या है मामला

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Ladli Behna Yojana New Registration: मध्य प्रदेश की कई महिलाएं लाड़ली बहना योजना पोर्टल के फिर से खुलने का इंतजार कर रही है. साल 2023 में आखिरी बार योजना के तहत पात्र महिलाओं  को जोड़ा गया था. इसके बाद से लाड़ली बहना योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल बमद कर दिया गया. जांच में पाया गया कि पोर्टल के बंद होने के बावजूद कई बहनों के नाम लाड़ली बहना योजना में जुड़े है. पिछले 2 महीने में 42 हजार नई महिलाएं योजना में शामिल हुई है. सवाल है कैसे?

लाड़ली बहना योजना में बड़ी धांधली
मध्य प्रदेश की महात्वकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना में बड़ी धांधली देखी जा रही है. यहां बगैर योजना पोर्टल खुले महिलाओं के नाम योजना में जुड़ते जा रहे है. हर महीने पात्र महिलाओं की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पिछले 2 महीनों में 42 हजार महिलाएं योजना का लाभ पाते रिकॉर्ड की गई है. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि एमपी में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हर महीने संख्या में फेरबदल देखा जाता है.

संख्या में बदलाव के ये कारण
योजना के तहत पात्र महिलाओं की बढ़ती घटती संख्या के पीछे कई मुख्य कारण बताए गए हैं. कई बार महिलाएं अपनी मर्जी से योजना से बाहर हो जाती है. कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने की वजह से महिलाओं के नाम काटे जाते है. महिलाओं की मृत्यू होने पर नाम काटे जाते है. कई महिलाएं जांच में अपात्र मानी जाती है इसलिए भी उनके नाम काटे जाते है. 

आवेदन नहीं तो संख्या कैसे बढ़ी
राज्य में आंकड़ों  पर गौर किया जाए तो, 2023 सिंतबर से ही नए आवेदन लेना बंद कर दिए गए थे. उस वक्त 6 लाख नए नाम जोड़े गए थे. विभाग ने महिलाओं की संख्या सवा करोड़ बताई है जबकि जनवरी 2025 में ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 74 हजार 282 हो गई. वहीं जून 2025 ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 47 हजार 784 हो गई. अगस्त 2025 में ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार हो गई. आंकड़ो को देखर योजना में हो रहे धांधली का अनुमान लगाया जा सकता है. 

सोर्स: पत्रिका

TAGS

cm ladli behna yojana

Trending news

cm ladli behna yojana
बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला
balaghat news
क्या ज़माना आ गया है? पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीटा
CG Weather
भारी बारिश से बस्तर में आई बाढ़! दर्जनों घर डूबे; मुश्किल में रेस्क्यू ऑपरेशन
indore news
इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान
jashpur news
बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास गाना गाया
mp news
स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी अपनी मांग
mp news
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा घोटाला! दमोह में पांच अधिकारी निलंबित
indore news
महू में गरजे CDS अनिल चौहान, कहा-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रहें तैयार
Bilaspur News
अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें
mp news
MP में भिखारी के घर चोरी! दर्जनभर ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची महिला, जानें वजह
;