बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला

Ladli Behna Yojana New Registration: मध्य प्रदेश की कई महिलाएं लाड़ली बहना योजना पोर्टल के फिर से खुलने का इंतजार कर रही है. साल 2023 में आखिरी बार योजना के तहत पात्र महिलाओं को जोड़ा गया था. इसके बाद से लाड़ली बहना योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल बमद कर दिया गया. जांच में पाया गया कि पोर्टल के बंद होने के बावजूद कई बहनों के नाम लाड़ली बहना योजना में जुड़े है. पिछले 2 महीने में 42 हजार नई महिलाएं योजना में शामिल हुई है. सवाल है कैसे?

लाड़ली बहना योजना में बड़ी धांधली

मध्य प्रदेश की महात्वकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना में बड़ी धांधली देखी जा रही है. यहां बगैर योजना पोर्टल खुले महिलाओं के नाम योजना में जुड़ते जा रहे है. हर महीने पात्र महिलाओं की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पिछले 2 महीनों में 42 हजार महिलाएं योजना का लाभ पाते रिकॉर्ड की गई है. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि एमपी में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हर महीने संख्या में फेरबदल देखा जाता है.

संख्या में बदलाव के ये कारण

योजना के तहत पात्र महिलाओं की बढ़ती घटती संख्या के पीछे कई मुख्य कारण बताए गए हैं. कई बार महिलाएं अपनी मर्जी से योजना से बाहर हो जाती है. कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने की वजह से महिलाओं के नाम काटे जाते है. महिलाओं की मृत्यू होने पर नाम काटे जाते है. कई महिलाएं जांच में अपात्र मानी जाती है इसलिए भी उनके नाम काटे जाते है.

आवेदन नहीं तो संख्या कैसे बढ़ी

राज्य में आंकड़ों पर गौर किया जाए तो, 2023 सिंतबर से ही नए आवेदन लेना बंद कर दिए गए थे. उस वक्त 6 लाख नए नाम जोड़े गए थे. विभाग ने महिलाओं की संख्या सवा करोड़ बताई है जबकि जनवरी 2025 में ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 74 हजार 282 हो गई. वहीं जून 2025 ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 47 हजार 784 हो गई. अगस्त 2025 में ये संख्या 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार हो गई. आंकड़ो को देखर योजना में हो रहे धांधली का अनुमान लगाया जा सकता है.

