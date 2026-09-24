/भोपाल में थाने के अंदर वकील से मारपीट: भड़के अधिवक्ताओं ने घेरा थाना, हंगामे के बाद जहांगीराबाद TI पर गिरी गाज

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राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाने में 21 वर्षों से वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश रावल के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में वकीलों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और जबरदस्त प्रदर्शन किया. बढ़ते आक्रोश और तनाव के बीच पुलिस प्रशासन ने जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन अहिरवार (TI) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. निलंबन के बाद अब निरीक्षक हरि किशन लोहिया को जहांगीराबाद थाने की नई कमान सौंपी गई है.
थाने के अंदर वकील से मारपीट का आरोप
जानकारी के अनुसार, पूरा विवाद मंगलवार रात डोल ग्यारस के मौके पर खटलापुरा इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ था. ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वकील राकेश रावल और ट्रैफिक ACP के बीच बहस हो गई. इसके बाद पुलिसकर्मी वकील को जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन ले गए. आरोप है कि TI और अन्य पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर के अंदर उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की. जैसे ही घटना की खबर फैली, सैकड़ों वकील स्टेशन पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. शुरू में ACP शैलेंद्र सिंह ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वकीलों के जोरदार विरोध के बाद आखिरकार TI को सस्पेंड कर दिया गया.
भड़के अधिवक्ताओं ने घेरा थाना
बता दें कि वकील के साथ मारपीट के बाद बड़ी संख्या में वकील थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की. मंगलवार देर रात करीब 3 बजे तक थाने में प्रदर्शन चला. बुधवार को भी वकीलों ने कोर्ट चौराहे को बंद कर प्रदर्शन किया.
वकील ने लगाया आरोप
वहीं पीड़ित वकील राकेश रावल भोपाल जिला कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उनका आरोप है कि 22 सितंबर सुबह वे जहांगीराबाद से घर जा रहे थे. ट्रैफिक जाम लगा था, तो उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से कहा कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है. आरोप है कि इसी बात पर पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की. इसके बाद राकेश की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
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