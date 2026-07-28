एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों को मिले नए कलेक्टर

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MP Transfer News: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए आठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इस बदलाव में तीन जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. मंदसौर कलेक्टर आदित्य गर्ग को परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभिन्न विभागों में कार्यों को गति देना है.
तबादला सूची में शहडोल कलेक्टर की नियुक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में रही. पहले जारी आदेश में मिशा सिंह को शहडोल का कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने आदेश में संशोधन करते हुए वर्ष 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पार्थ जायसवाल को यह जिम्मेदारी सौंप दी. वहीं मिशा सिंह को अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बनाया गया है. इसके अलावा बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा का तबादला कर उन्हें छतरपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. इन बदलावों के बाद संबंधित जिलों में नए प्रशासनिक नेतृत्व की शुरुआत होगी.
कहां-किसे भेजा गया?
सरकार के नए आदेश के तहत ग्वालियर में पदस्थ अपर कलेक्टर कुमार सत्यम को बालाघाट जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है. वहीं दिनेश जैन को अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित कर ओएसडी, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. शासन के इस प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब नए पदस्थ अधिकारी जल्द ही अपने-अपने जिलों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे, जिससे विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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