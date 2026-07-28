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एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों को मिले नए कलेक्टर

MP IAS Transfer List: मध्य प्रदेश सरकार ने आठ आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए तीन जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए हैं. शहडोल, छतरपुर और बालाघाट में नई तैनाती हुई है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Written ByRanjan BhagatEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:45 PM IST
एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों को मिले नए कलेक्टर
Image Credit: AI Generated Images

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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