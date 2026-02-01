MP Breaking News LIVE: आज सागर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, पढ़ें 1 फरवरी की बड़ी खबरें

MP News Updates: 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहेंगे. सीएम सागर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. वहीं मध्यप्रदेश की मौसम की बात करें तो आज 15 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. श्योपुर और मुरैना में ओले गिरने की भी संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी चार दिनों तक बेमौसम बारिश की संभावना बनी रहेगी. इस दौरान भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Add Zee News as a Preferred Source