MP Breaking News Highlights: CM मोहन के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, एमपी में फिर बदलेगा मौसम, पढ़ें 2 फरवरी की खबरें

MP News Highlights: आज 2 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है. वह आज सुबह भुज एयरपोर्ट से भालछेल हेलीपैड (जूनागढ़) पहुंचेंगे, जहां वह स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके बाद रात 9:30 बजे वडोदरा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए लौटेंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दुतकैया गांव में दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

