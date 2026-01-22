MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन की विदेश यात्रा का दूसरा दिन, 22 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में 22 जनवरी के दिन क्या बड़ी खबरें रहेगी, इन सभी की जानकारी आप एक ही जगह पाएंगे. राजधानी भोपाल से लेकर छोटे जिलों तक की पूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.
Trending Photos
MP News Updates: मध्य प्रदेश में 22 जनवरी के दिन की सभी बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको एक ही जगह पर देंगे. सीएम मोहन यादव की दावोस यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां आज भी सीएम कई भागों में हिस्सा लेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने मावठा और बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक का हर अपडेट आपको यहां मिलेगा. एमपी के बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों की पूरी जानकारी ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के साथ आपको दी जाएगी.
सीएम मोहन ने सामूहिक विवाह में क्यों बेटे की शादी
सीएम मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में से की थी, जिस पर उन्होंने ZEE News को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात कही है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक कीजिए
मध्य प्रदेश में बढ़ेगी ठंड
मध्य प्रदेश में ठंड और बारिश की संभावना फिर से दिख रही है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ठंड की संभावना जताई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक कीजिए.
सीएम मोहन की विदेश यात्रा का दूसरा दिन
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की दावोस स्विट्जरलैंड की यात्रा का आज दूसरा दिन है. आज निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दावोस में मुख्यमंत्री फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ और वैश्विक उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे है, मुख्यमंत्री मप्र में निवेश के अवसरों को विश्व पटल पर रख रहे है दावोस में उद्योगपतियों, निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं.
एमपी में पेंशन नियमों बदलाव
मध्य प्रदेश में पेंशन नियमों में कुछ अहम और जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास होगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक कीजिए.