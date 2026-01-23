MP Breaking News LIVE: धार भोजशाला में पूजा शुरू, 23 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: धार जिले में आज बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज एक साथ होगी, जिसके लिए शहर में अलर्ट जारी है. सीएम मोहन यादव की दावोस यात्रा का आज तीसरा दिन है. 23 जनवरी के दिन की बड़ी खबरों में भोपाल से लेकर छोटे जिलों तक की पूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.
Trending Photos
MP News Updates: मध्य प्रदेश में 23 जनवरी के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, कहां क्या बड़ी खबर रहेगी, यह पूरी जानकारी हम आपको देंगे. धार जिले में बसंत पंचमी पर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सीएम मोहन यादव की दावोस यात्रा का आज तीसरा दिन है, जहां से कई अहम जानकारियां सामने आएंगी. मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक का हर अपडेट आपको यहां मिलेगा. एमपी के बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों की पूरी जानकारी ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के साथ आपको दी जाएगी.
धार भोजशाला में पूजा शुरू
धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा शुरू हो चुकी हैं. मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हैं, जहां पंडितों की मौजूदगी में पूजा शुरू हो चुकी है. यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पूजा के लिए भोजशाला को पूरी तरह से सजाया गया है, जबकि यहां पर हवन कुंड भी बनाया गया है, जहां सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा होगी.