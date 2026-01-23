MP Breaking News LIVE: धार भोजशाला में पूजा शुरू, 23 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में 23 जनवरी के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, कहां क्या बड़ी खबर रहेगी, यह पूरी जानकारी हम आपको देंगे. धार जिले में बसंत पंचमी पर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सीएम मोहन यादव की दावोस यात्रा का आज तीसरा दिन है, जहां से कई अहम जानकारियां सामने आएंगी. मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक का हर अपडेट आपको यहां मिलेगा. एमपी के बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों की पूरी जानकारी ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के साथ आपको दी जाएगी.

