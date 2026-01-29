MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़, 29 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में 29 जनवरी के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, यह पूरी जानकारी आपको एक ही जगह मिलेगी, सीएम मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के 1.17 लाख किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बाद सर्वे के आदेश जारी हो गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में बड़े शहरों से लेकर गांव-कस्बों तक में क्या कुछ खास रहेगा यह पूरी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source