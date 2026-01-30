MP Breaking News LIVE: MP में लौटेगी ठंड, IFS सर्विस मीट का शुभारंभ करेंगे CM मोहन, 30 जनवरी की बड़ी खबरें

Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP News Today Live Updates: सीएम मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल में IFS सर्विस मीट का शुभारंभ करेंगे, वहीं राज्य में फिर से बारिश का अलर्ट जारी है. मध्य प्रदेश में 30 जनवरी के दिन क्या बड़ी खबरें रहेगी, इसकी पूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Reported By:  Arpit Pandey|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:49 AM IST
30 January 2026
07:48 AM

एमपी में लौटेगी ठंड बारिश 

मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगा बारिश का दौर, लगातार तीन दिन तक बारिश की संभावना है, जहां 31 जनवरी और 1-2 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. एमपी के ज्यादातर हिस्से में बारिश होने की संभावना बन रही है. जहां ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

07:45 AM

सीएम मोहन करेंगे IFS मीट का शुभारंभ 

सीएम मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल में वानिकी सम्मेलन और आई.एफ.एस. मीट का शुभारंभ करेंगे. आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में सुबह 10 बजकर 30 मिनट से वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट-2026 का शुभारंभ होगा. जिसमें सीएम मोहन वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देंगे. जिसमें पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के साथ एमपी वन विभाग के कई सीनियर अधिकारी शामिल होंगे.

mp live newsmp breaking news

